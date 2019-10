Deváté kolo má za sebou I. A třída fotbalistů. Litoměřickým zástupcům se v něm ale nevedlo. Roudnice doma podlehla Chuderovu 0:1, navíc přišla o zraněného Matouška, Liběšice dostaly od posledního Libouchce bůra a klesly na jeho místo u dna tabulky.

Proti Roudnici hovořilo všechno od samého začátku. Hned ve 2. minutě musel trenér Jakub Pekař sahat do složení zadních řad po zranění Matouška, minutu na to vyslali hosté kolmici za obranu, Řezníček našel z první osamoceného Elmericha a ten vstřelil jediný gól zápasu.

To v tu chvíli pochopitelně nikdo netušil, jenže Roudnici trvalo téměř celý první poločas, než se ze šoku oklepala, naopak hosté málem slavili druhou branku, Protschkeho ránu tahali domácí obránci z brankové čáry. V závěru měl dvakrát šanci srovnat Slavíček, ale neuspěl a Roudnice tak nenavázala na skvělé představení v Ledvicích.

„Rozhodlo, že jsme do zápasu nebyli ochotní investovat to, co minulý týden. V Ledvicích jsme to odbojovali, dneska jsme to asi chtěli odehrát jako mistři světa. Nezasloužili jsme si za ten výkon nic,“ neskrýval po utkání Pekař nespokojenost.

Ta panovala také v Liběšicích, které na vlastním pažitu prohrály s Libouchcem 1:5 a klesly místo něj na poslední místo. Jedinou trefu obstaral Novotný.

Fotbal, I. A třída, 9. kolo (7. hrané):

Liběšice – Libouchec 1:5 (0:3) B: Novotný – Lácha 2, Černohorský 2, Guth. R: Faigl. ŽK: 3:2. Diváci: 60.

Roudnice – Chuderov 0:1 (0:1) B: Elmerich. R: Rouček. ŽK: 1:1. Diváci: 70.