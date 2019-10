Fotbalisté Roudnice vzdorovali v 8. kole I. A třídy tlaku lídra soutěže z Ledvic, nakonec ale získali dva body za výhru 2:1 na penalty. Naopak Liběšice vedly v Chuderově už 4:2, v nastavení ale domácí srovnali a v penaltovém rozstřelu pak získali i bonusový bod.

„Samozřejmě, že je to ztráta,“ zhodnotil lakonicky trenér Liběšic Marek Čermák, jehož tým inkasoval v 93. minutě. I díky neúspěšnému penaltovému rozstřelu zůstává se čtyřmi body předposlední. „Máme hodně úzký kádr a několik zranění. Lepíme to za pomoci kluků z béčka, kteří hrají třetí třídu okresního přeboru,“ přiblížil Čermák, co může za současnou mizérii Liběšic.

Na druhou stranu jeho tým nehraje pod žádným tlakem. „Postup po vítězství v I. B třídě byl hlasem kabiny. My jsme kluky trochu brzdili, protože po spojení dvou A tříd je to kvalitativně úplně jiná soutěž,“ přiznal.

ROUDNICKÉ ŠTÍSTKO

Daleko veseleji bylo v Roudnici, která si přivezla dva body z Ledvic. Domácí prakticky celý zápas mačkali svěřence Jakuba Pekaře, ovšem z mnoha příležitostí využili pouze jedinou. To už Roudnice vedla po trefě Slavíčka.

„Soupeř byl lepší, má dobrý mančaft. Jsou v něm hráči, kteří mají kvalitu. My jsme dřeli, rvali jsme se trochu i s nepřízní, když se nám zranil hned v úvodu Slavíček, po něm musel ze hry i Hubený, problémy měl Rusňák, přesto jsme to ubojovali,“ těšilo Pekaře. Ten ale vzápětí uznal. „Měli jsme dnes i velké štěstí, to je samozřejmě pravda, domácí zahodili hlavně v prvním poločase snad čtyři tutovky.“ Přesto však nezapomněl na otřepané, ale mnohokrát potvrzené pravidlo. „Na druhou stranu fotbal se hraje na góly a oni dali jen jeden. Klukům nemám co vyčíst, makali na sto procent,“ uzavřel roudnický trenér spokojeně.

Jeho celek tak poskočil na pátou příčku, v příštím kole vyzve v neděli od 16 hodin doma právě posledního liběšického soupeře, Chuderov. Druhého litoměřického zástupce čeká rovněž na domácím pažitu v sobotu od půl druhé Libouchec. Ten je na tom ještě hůř, trápící se celek z Ústecka, který loni patřil ke špičce I. A třídy, je v tabulce poslední.

Fotbal, I. A třída, 8. kolo (6. hrané):

Ledvice – Roudnice 1:2 PK (1:1) Branky: Katrenič – Slavíček. Rozhodčí: Kloub. ŽK: 2:3. Diváci: 100.

Chuderov – Liběšice 5:4 PK (2:2) Branky: Řezníček T. 3 (1 z PK), Elmerich – Mikina T. 2, Svoboda, Nepovím. Rozhodčí: Flade. ŽK: 4:4: ČK: 1:0 (90. J. Rohlík. Diváci: 150.