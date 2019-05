Křešice – Fotbalisté Roudnice zvládli až překvapivě snadno derby 23. kola I. A třídy v Křešicích, odkud si odvezli výhru 5:1. Důležité tři body, které je ještě drží ve hře o záchranu, slaví také Bohušovice. Ty udolaly gólem z 86. minuty Českou Kamenici 2:1.

Roudničtí měli brilantní vstup do utkání, už po necelých dvaceti minutách vedli 3:0, čímž prakticky rozhodli o osudu zápasu. Do přestávky přidal ještě svou druhou branku v zápase Neuman, krátce po změně stran se mezi dvougólové střelce zapsal i Slavíček a bylo vymalováno. Domácí zvládli díky Lepičovi vzápětí alespoň kosmeticky upravit skóre, vysoké porážce s potupným bůrem navrch se ale nevyhnuli. „Čekali jsme to v Křešicích mnohem těžší, ale po pár minutách bylo hotovo,“ byl po zápase vcelku stručný trenér Roudnice Jiří Šmidrkal. „Když vedete takhle rychle o tři góly, tak je v podstatě po zápase,“ doplnil na závěr hodnocení.