Předposlední kolo druhé nejvyšší krajské soutěže přineslo radost jen v Roudnici. Ta sice díky výhře Oldřichova ztratila naději na postup, ovšem výhrou 5:0 se v klidu rozloučila se svými fanoušky. Bohušovice prohrály 2:4, Křešice 3:7.

Roudničtí měli proti oslabenému soupeři od úvodních minut navrch, po deset minutách vedli o dva góly. Do půle přidali třetí, do deseti minut po změně stran další dva. „Myslím, že jsme mohli předvést lepší výkon a dát i víc gólů. Byl to takový zápas o ničem, když jsme vedli 5:0, tak už si chtěl hrát každý svůj fotbal,“ nebyl úplně spokojený roudnický trenér Jiří Šmidrkal.

Přesto si nakonec mohl gratulovat, jeho celek se totiž z Litoměřicka jako jediný dokázal v I. A třídě zachránit. Křešice a Bohušovice totiž čeká sestup, oba celky se navíc loučily porážkou.

Bohušovicím se nepovedl zápas s Rumburkem, ve kterém ještě mohly vykřesat teoretickou naději na záchranu. Ačkoliv vedly 2:1, nakonec prohrály 2:4 a musí se smířit s pádem do I. B třídy.

Ještě hůř dopadly Křešice, které doma inkasovaly sedmičku od Proboštova. Po hrůzné první půli (0:6) alespoň zmírnili debakl dvakrát Lepič a jednou Satran.

FOTBAL, I. A TŘÍDA, 25. KOLO:

Křešice – Proboštov 3:7 (0:6) Branky: Lepič 2, Satran – Cibrík 2, Ferenc 2, Kalabza 2, Hora. Rozhodčí: Šefčík. Bez karet. Diváci: 100.

Bohušovice – Rumburk 2:4 (1:1) Branky: Kyzlík, Dalešický – Zima 2, Hoffman, Chlada. Rozhodčí: Rouček. ŽK: 2:3. Diváci: 86.

Roudnice n. L. – Benešov n. Pl. 5:0 (3:0) Branky: Blažek (PK), Krása, Hála, Aubrecht, Dobiáš. Rozhodčí: Holec. ŽK: 2:1. Diváci: 100.