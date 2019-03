Roudničtí fotbalisté po prvním jarním kole znovu vládnou tabulce I.A třídy. Využili totiž odkladu Neštěmic a zaváhání Oldřichova a po výhře 4:0 nad Proboštovem poskočili na první příčku. Výhru 4:2 vezou i Křešice, alespoň bod z Děčína mají také Bohušovice.

Roudničtí fotbalisté vykročili do jara správnou nohou, už v 17. minutě je poslal do vedení Blažek. Soupeř se ale dokázal poměrně dlouho držet na dostřel, tlaku, který domácí vyprodukovali po změně stran, podlehl až v prostřední čtvrthodince druhé půle. V 60. minutě si totiž dal Proboštov vlastní gól, chvíli na to navýšil na 3:0 Krása, skóre uzavřel patnáct minut před koncem Kühn.

„Po nepříliš vydařené zimní přípravě tam byla z naší strany trocha nervozity, ale máme tři body,“ pochvaloval si trenér Roudnice Jiří Šmidrkal. „Výhra je jednoznačná, výkon celkem solidní, takže jsme spokojeni,“ pokračoval. „Proboštov trochu zlobil ve druhé půli prvního dějství, po přestávce už jsme ale měli hru pod kontrolou,“ hodnotil průběh. Nezapomněl také pochválit své hráče. „Někteří dnes nastoupili na netradičních postech, srovnali se s tím ale velice dobře.“

A ZASE TEN LEPIČ

Výhru si připsaly také Křešice, které v těžkém utkání uspěly 4:2 v České Kamenici. Ta vedla už po dvou minutách 1:0, Křešice ale i díky gólu do šatny z penalty dokázaly výsledek otočit. Ačkoliv domácí po pauze srovnali, v závěrečné čtvrthodině se dvakrát prosadil kanonýr Lepič a přisoudil svému celku všechny body.

„Kamenice hraje dobrý fotbal, bylo to vyrovnané utkání a za takovou výhru jsme samozřejmě rádi,“ pochvaloval si předseda Křešic Stanislav Chládek. „Ve druhé půli jsme hodně těžili z dobré přípravy, fyzicky jsme na tom byli lépe,“ našel jednu z příčin vítězství. „Výborný výkon předvedli i rozhodčí, kteří pískali opravdu rovinu, což se nám venku příliš nestává,“ řekl spokojeně.

Alespoň bod si přivezly i Bohušovice, které padly na Junioru Děčín až v penaltovém rozstřelu. Už ve 38. minutě sice proměnil pokutový kop Dráb, po hodině ale srovnal Zahradník. Rozstřel pak domácí ovládli v poměru 4:3.

FOTBAL, I. A TŘÍDA, SKUPINA A, 14. KOLO:

Čes. Kamenice – Křešice 2:4 (1:2)

Branky: R. Mach 2 – Lepič 2, Satran, Zákravský (PK). Rozhodčí: Kuriljak. ŽK: 4:2. Diváci: 150.



Roudnice – Proboštov 4:0 (1:0)

Branky: Blažek, Neuman, Krása, Kühn. Rozhodčí: Pašek. ŽK: 1:1. Diváci: 150.



Jun. Děčín – Bohušovice 2:1 PK (0:1)

Branky: Zahradník – Dráb (PK). Rozhodčí: Sabo. ŽK: 2:5. Diváci: 100.