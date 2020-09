Fotbalisté Roudnice nad Labem i Liběšic zůstali ve 2. kole I. A třídy bez bodu i bez vstřelené branky.

„Pro nás to bylo spíš takové utkání z povinnosti. Dopředu jsme věděli, že budeme mít rozsáhlé absence, takže jela polovina béčka,“ hodnotil trenér Liběšic Marek Čermák. „Soupeř byl po celý zápas jasně lepší, výsledek 0:7 je ještě milosrdný. Vzhledem k okolnostem to pro nás byl spíš takový zápas z povinnosti, určitě to nebereme nijak dramaticky.“

Nevyhrála ani Roudnice, která po solidním výkonu prohrála v Bílině 0:2. „Vytvořili jsme si několik dobrých příležitostí, které jsme ale nedali. Pokud bychom vedli, věřím, že bychom v Bílině vyhráli. Bohužel po naší hrubce inkasujeme, v závěru pak při hře vabank přidal soupeř pojistku.Paradoxně to byl jeden z našich lepších zápasů, ale bez bodů,“ mrzelo kouče Roudnice Jakuba Pekaře. (db)

1.A třída – 2. kolo:

Dobroměřice – Liběšice 7:0

Branky: 7. Matyáš, 11. Matyáš, 36. Matyáš, 58. Vild, 65. Maliňák, 73. Matyáš, 75. Matyáš

Bílina – Roudnice 2:0

Branky: 71. Tůma, 90. Iljazi