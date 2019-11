Fotbalisté Roudnice zakončili podzim krutou porážkou 0:4 s Bílinou. Liběšice vzdorovaly Šluknovu, ale nakonec prohrály 0:1. Oba celky navíc dohrávaly v deseti.

Liběšice trápily dalšího favorita, proti třetímu Šluknovu ale nakonec prohrály 0:1. V závěru navíc přišly zcela zbytečně o vyloučeného Milana Svobodu, jenž hodně nevybíravě okomentoval výrok rozhodčího, jemuž následně ještě vyhrožoval. „Mně už je čtyřicet let, já klidně skončím a po zápase si na tebe počkám a napálím ti,“ stojí v zápise o utkání.

„Co k tomu říct, další zbytečná ztráta, která asi bude dlouhodobějšího rázu,“ pokrčil rameny liběšický kouč Marek Čermák. „Je to už asi trošku i frustrace, protože se nám podzim zkrátka nepovedl. Hrajeme to ale s místními hráči a nemyslím, že to bylo až tak zlé. Kromě Rumburku jsme nikde nedostali vyloženě nasypáno. Loňskou I. A třídu bychom podle mého mohli hrát s klidem, ale po té reorganizaci je to příliš velké sousto,“ pokračoval. „Doplácíme na šířku kádru, teď jsme přišli o dalšího hráče, to je pak těžké něco budovat.“

Zápas se Šluknovem rozhodla jediná branka, kterou vstřelil ve 24. minutě po špatně pokryté standardní situaci hostující Záruba. „Tentokrát jsme ale nehráli tak dobře, jako v minulých zápasech. Kluci sice makali, trefili jsme břevno, ale minulé zápasy byly lepší. Hodně nás ovlivňují emoce kvůli nepodařeným výsledkům,“ dodal Čermák. Poslední zápas odehraje jeho tým v sobotu v Jirkově, kde bude dohrávat odložené 2. kolo.

ZAPLAŤ PÁNBŮH ZA KONEC PODZIMU

Dohráno už má Roudnice, která stihla 2. kolo v řádném termínu a dohrávka 1. kola s Bílinou tak pro ni byla posledním zápasem podzimu. Ten jí ale krutě zhořkl, doma musela skousnout porážku 0:4. Zápas výrazně ovlivnila červená karta pro Matuszewskiho už ve 2. minutě.

„Jednoznačně klíčový moment. Navíc jsme z následné standardky dostali gól, pak další z penalty a to už se těžko otáčí,“ hodnotil trenér Roudnice Jakub Pekař. „Do druhé půle jsme trošku přeskupili řady. Abychom udrželi tři hráče ve středu pole, hráli jsme vzadu jen na tři stopery,“ vysvětlil rošádu, která vypadala nadějně, ale třetí gól zápas zlomil.

„V součtu jde o zaslouženou porážku, která orámovala náš nepovedený podzim. Zaplať pánbůh, že už skončil, protože ten konec nebyl z naší strany nejlepší,“ dodal.

Fotbal, I. A třída, 1. kolo:

Roudnice nad Labem – Bílina 0:4 (0:2)

Branky: 36. z pen. a 90. Iljlazi, 2. Tůma, 62. Baran.

Rozhodčí: Krutina. ŽK: 3:3. ČK: 1:0 (2. Matuszewski). Diváci: 65.

Roudnice: Čížek – Šeba (53. Rusňák), Kuchař, Matoušek (75. Telerovský), Barcal (46. Černý) – Slavíček, Hubený, Stejskal, Krása (78. Tajč), Matuszewski – Halada (83. Juraš).

Liběšice – Šluknov 0:1 (0:1)

Branka: 24. Záruba.

Rozhodčí: Karrmann. ŽK: 3:2. ČK: 1:0 (91. Svoboda). Diváci: 100.

Liběšice: Kratochvíl – Kozel, Blažíček (46. Falát), Žiška, Vlk, Novotný, Nepovím, Svoboda, Vlasák, Pokorný (72. Samec)