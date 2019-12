I. B třída fotbalistů má podzimní část za sebou. V posledním kole se na první příčku vydrápaly Křešice, Bohušovice ovládly derby. V poslední desetiminutovce vstal z mrtvých Bezděkov.

Fotbalisté Křešic se na výhru proti České Kamenici pořádně natrápili. Dramatický duel rozsekl až v 88. minutě Jakub Grunert, jenž proměnil i druhou penaltu v zápase a zařídil výhru 4:3. Křešičtí pak mohli sledovat, kterak další outsider z Heřmanova obral o dva body Junior Děčín a celek z Litoměřicka tak nakonec přezimuje o skóre na první příčce.

Strhující závěr mělo utkání v Bezděkově. Chlumec vedl dvakrát o dvě branky, pak se však nechal vyloučit Michal Sak a domácí v závěrečné desetiminutovce stihli vyrovnat. Třešničku na dort přidali v penaltovém rozstřelu, který zvládli suverénně 4:1 a mohli slavit dva body za výhru 4:3 na penalty.

Kanonádu si doma užily i České Kopisty, které smetly poslední Benešov 8:2. Hattrick si připsal Satran, po dvou trefách přidali Tůma a Císař.

DERBY PRO BOHUŠOVICE

Souboj celků, které dělil v jediný bod, se odehrál v Pokraticích, kam přijely Bohušovice. Hosté o výhře rozhodli v první půli, o obě branky se zasloužil Ortbauer.,

„Do přestávky jsem u našich hráčů postrádal bojovnost, chybělo nasazení. S druhou polovinou střetnutí mohu být spokojen, kluci se dokázali porvat o výsledek, bohužel na bodový zisk jsme dosáhnout nedokázali,“ řekl kouč Pokratic Roman Ekrt.

„Utkání bylo tvrdé a bojovné, šance byly na obou stranách. My si do přestávky vypracovali dvoubrankový náskok a to rozhodlo. Po obrátce jsme začali fyzicky odpadat, soupeř nakonec dokázal snížit, ale nakonec jsme cenné vítězství udrželi,“ hodnotil hrající trenér Bohušovic Jakub Martínek.

I.B TŘÍDA, SKUPINA A – 2. kolo:

Pokratice – Bohušovice 1:2 (0:2)

B: Písař – Ortbauer 2. R: Novotný. ŽK: 3:1. Diváci: 100.

Č. Kamenice – Křešice 3:4 (1:2)

B: R. Mach 2, Hodač – Grunert 2 (obě z PK), Janča, Lepič. R: Davignon. ŽK: 0:2. ČK: Kühn (K). Diváci: 80.

Čes. Kopisty – Benešov 8:2 (4:0)

B: Satran 3, Císař 2, Tůma 2, Matička – Štecher, Polanský. R: Dočekal. ŽK: 0:1. Diváci: 40.

Bezděkov – Chlumec 4:3 PK (0:1)

B: Jirásek, Stehlík, Husák – Sak, Dohnal, Weber. R: Vlašič. ŽK: 6:3. ČK: Hlavsa – Sak. Diváci: 60.