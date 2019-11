Union Děčín 6:1, Pokratice – Benešov 6:0. Ne, to nejsou výsledky tenisového turnaje, ale 15. kola I. B třídy fotbalistů. Patří k nim i další zaváhání Křešic, které přišly o pozici lídra.

České Kopisty přivítaly Union Děčín, místo bitvy týmů, které dělily v tabulce jen dva body, šlo ale o jednoznačnou záležitost. Domácí dali v obou poločasech tři branky, za hosty kontroval jen Očipka. „Z mého pohledu jednoznačné vítězství. Až na dvacet minut ve druhé půli, kdy jsme vypadli z tempa a přestali hrát, jsme byli po celý zápas lepší,“ hodnotil po zápase trenér vítězů Václav Kutzler.

Trefili se střelci, kteří patří k oporám týmu, případně mají na podzim fazónu. Dvakrát slavili Tůma a Císař, po jednom gólu přidali Hýř a Satran. „Samozřejmě jsem rád, že se jim daří, ale daleko důležitější jsou pro mě tři body do tabulky,“ řekl Kutzler. Ten byl spokojen i s předvedenou hrou. „To ale až poslední dva nebo tři zápasy, předtím to rozhodně dobré nebylo,“ zvedl varovný prst. „Snad ještě do konce podzimu ukopeme nějaké body a půjdeme v tabulce výš, abychom mohli jaro hrát ve větším klidu,“ uzavřel.

KANÁRA PROSÍM

Ještě větší debakl uštědřily svému sokovi Pokratice. Ty potvrdily, že návrat do krajské soutěže si užívají opravdu ve velkém stylu. Poslední Benešov spláchly 6:0 a zaznamenaly už osmou výhru. I zde se o branky podělili dva dvougóloví šutéři (Musil a Písař), doplnili je Vrzáček a Bartoš.

O pozici lídra přišly Křešice, jež nezvládly druhý duel po sobě a na nepříjemném hřišti Unčína prohráli 1:2 na penalty. „Prý je to tam hodně malé, spousta týmů si na to stěžuje, uvidíme,“ vyslovil určité obavy už před zápasem předseda oddílu Stanislav Chládek. Ty se nakonec naplnily, jeho tým nedokázal dát víc než jeden gól a v loterii ze značky pokutového kopu nakonec padl.

Nevedlo se ani Bezděkovu, který doma prohrál s Českou Kamenicí. Navíc přišel o vyloučeného Hubeného. Domácí sice vedli, soupeř ale do přestávky srovnal. Deset minut před koncem šli domácí do desíti a v 89. minutě je popravil hostující Roman Mach.

Bohušovice mohou děkovat Ortbauerovi, jeho hattrick znamenal výhru 4:2 nad Heřmanovem.

Fotbal, I. B třída, skupina A, 15. kolo:

Unčín – Křešice 2:1 PK (1:1)

B: Kasjan – Lepič. R: Teska. ŽK: 1:2. Diváci: 50.

Bohušovice – Heřmanov 4:2 (1:2)

B: Ortbauer 3, Šulc – A. Čapek (PK), Rohlíček. R: Bican. ŽK: 0:1. Diváci: 40.

Pokratice – Benešov 6:0 (3:0)

B: Musil 2, Písař 2, Vrzáček, Bartoš. R: Vlašič. ŽK: 0:3. ČK: Horvát (B). Diváci: 50.

Bezděkov – Čes. Kamenice 1:2 (1:1)

B: Stehlík – Malina (PK), R. Mach. R: Umon. ŽK: 4:3. ČK: Hubený (B). Diváci: 70.

Čes. Kopisty – Union Děčín 6:1 (3:0)

B: Tůma 2, Císař 2, Hýř, Satran – Očipka. R: Holly. ŽK: 1:2. Diváci: 73.