Nula na kontě bodů, nula na kontě vstřelených branek. Hororovým, defacto nulovým, startem začali oba zástupci litoměřického regionu v krajském přeboru fotbalistů.

Litoměřicko vyjelo do Domoušic jako favorit. Ač vedení klubu před sezónou hlásilo, že cílem je primárně horní polovina tabulky, nálepku „vítěze“ poslední nedohrané sezóny hostům sloupnout nikdo nemohl. Jenže domácí využili už v 6. minutě standardní situaci, a i přesto, že Litoměřičtí bušili do domoušické defenzivy, byl to outsider, kdo přidal v závěru pojišťující trefu, díky které zvítězil 2:0.

„Do zápasu jsme šli s tím, že si jdeme pro jasnou výhru, ale domácí nám dali hned v úvodu gól. I přes náš tlak jsme v závěru inkasovali podruhé. Nemyslím si, že bychom byli horším týmem, ale zkrátka nám nepřálo štěstí a nepadalo nám to tam,“ hodnotil obránce Litoměřicka Jakub Hnát. „Bylo to spíše vyhecované, hodně emotivní, místy to nepřipomínalo ani fotbal,“ pokračoval. „Malé hřiště a jeho stav nám moc neumožňoval hrát rychle a kombinačně.“

DEBAKL LOVOSIC

Ještě hůře dopadli fotbalisté Lovosic, kteří prohráli v Blšanech, kde má momentálně azyl Žatec, 0:6. Základ položili domácí už v první půli, kterou ovládli 4:0, jízdu režíroval především Petr Klinec, jenž zaznamenal hattrick. Nejprve otevřel skóre v 17. minutě, dvěma slepenými brankami ve 42. a 44. minutě pak definitivně určil vývoj zápasu.

„To, co jsme tam předvedli, byla tragédie. Ani se mi to nechce moc hodnotit,“ hledal po utkání těžko slova trenér Lovosic Roman Podrazil. „Přístup některých hráčů by nestačil ani ve II. třídě, jsem z toho zklamaný,“ soukal ze sebe rozpačitě. „Bohužel to nebylo o jednom hráči, těch, kteří tomu nedali maximum, tam byla celá řada,“ krčil rameny.

Po pauze přidal Žatec další dvě branky během 15 minut, výsledek 6:0 se tak jeví ještě milosrdně. „Určitě budeme muset udělat do příštího zápasu nějaké změny, kádr máme široký. Rozhodně nechci teď předjímat, uvidíme, jak budou kluci pracovat v tréninku, ale takhle to nejde. Jeli jsme tam s nějakou nadějí, byť nám chyběli čtyři hráči ze základu, ale tohle je ostuda,“ neskrýval rozčarování. „Na ty absence se vymlouvat nechci, určitě se nám to během sezóny bude stávat, s tím musíme počítat. Asi jsme si to prohráli v hlavách, nevím… Nedáme šance, které si vytvoříme, a dostaneme góly opět po našich chybách,“ uzavřel.

Šance na reparát budou mít oba celky v domácím prostředí. Lovosice vyzvou v sobotu Jílové, Litoměřicko právě Žatec.