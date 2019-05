Lovosičtí fotbalisté získali tři kola před koncem důležité tři body proti Modlanům. Definitivně jistou záchranu ještě nemají, ale vítězství 4:1 je k ní výrazně přiblížilo.

„Pořád to není taková ta matematická jistota, bodují i týmy pod námi, takže je to nevyzpytatelné, ale věříme, že tohle už by mohlo stačit,“ rozjímal po utkání trenér lovosického celku Roman Podrazil. „Důležité je, že se nám povedlo vyhrát, protože jsme jen koukali, jak týmy pod námi sbírají body, což nám se nedařilo,“ dodal. „Teď už z nás ta deka snad spadla.“

Domácí si už v první půli vypracovali dvoubrankový náskok. Gólem do šatny je možná lehce rozhodil hostující Blažek, jenže krátce po změně stran vrátil svou druhou brankou v utkání pohodlný náskok Lovosicím Klement, dvacet minut před koncem uzavřel skóre Espinosa.

„Určitě nám pomohl návrat Klementa s Huškem,“ potvrdil Podrazil důležitost dvougólového útočníka. „Udělali jsme i nějaké změny v rozestavení, poprvé nastoupil také Tomáš Zimák, kterého jsme si vytáhli z béčka a zahrál velice slušně,“ pokračoval.

„Celkově jsem se zápasem spokojen,“ hodnotil, byť určité mezírky ve hře svého celku našel. „Konečně jsme proměnili i naše šance, ale od šedesáté minuty, kdy se většinou zápasy lámou, jsme znovu špatně řešili některé brejkové situace, což je naše bolístka celou sezónu.“

ŠTĚTÍ PROHRÁLO

Klidný závěr sezóny už mohou ohlásit ve Štětí. To totiž prohrálo i na půdě zachraňujícího Horního Jiřetína, na čtvrtém místě tabulky už tak hraje pouze o čest.

Domácí se rychle dostali do vedení 2:0, po pauze ale zvládli hráči ze Štětí srovnat. Patnáct minut před koncem se poroučel do šaten domácí Fišer, jenže domácí i v deseti dokázali vsítit vítězný gól. „Předcházelo tomu přistrčení našeho hráče ve středu hřiště, ale tím určitě nesvádíme porážku na rozhodčí. Bohužel jsme přestali hrát a čekali, že to pískne,“ litoval předseda Štětí Milan Plíšek. „Náš výkon ale nebyl dobrý, po prvním poločase můžeme být rádi, že to bylo jen 0:2.“

V souboji celků ze dna tabulky schytalo Litoměřicko B debakl na hřišti předposledních Dobroměřic 0:5.