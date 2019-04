„Tentokrát nám nezahrála středová řada. Navíc jsme museli improvizovat, protože Krejčíka nepustily do utkání namožené achilovky. Původně jsem počítal se Suchým dopředu, jako v Žatci, ale takto musel do obrany. Soupeř předvedl velmi dobrý výkon. Byl rychlý a jeho přechod do útoku nám dělal velké problémy,“ hodnotil trenér domácích Zdeněk Kudela.



Kdo dorazil o malinko později, přišel o obrovskou šanci Loun, gól Štětí a i o vyrovnání. Už ve 3. minutě totiž zahrával Trup rohový kop z pravé strany, na který si naskočil Nykl a hlavou poslal míč do tyče. O tři minuty později se však radovali hosté z úvodní branky. Jejím autorem byl Slavíček, který šikovně číhal u zadní tyče a dával prakticky do prázdné brány. Uplynuly další tři minuty a bylo srovnáno. Ve vápně se Svoboda opřel do Nykla, ten šel k zemi a kopala se penalta. Exekutorem byl Trup a byl úspěšný. Ve 25. minutě trefili tyč i hosté. Ti sice měli i nadále více ze hry, ale do vyložené šance se již nedostali.



Krátce po přestávce zahrával trestný kop domácí Fiřt. Jeho centr usměrnil mezi tyče Suchý, ale mířil jen do náruče gólmana Kysely. Pak zahrozili hosté. Střelu Slaničky vytahoval Patrovský nad branku. Běžela 66. minuta a v ní se do vápna probojovával Nykl. Jeho střela sice branku neohrozila, ale dostala se až k Zíchoví, který se snažil prostrčit na Lesniaka, jenže před ním se k míči dostal kapitán hostujícího celku Ransdorf a nešťastně poslal míč do vlastní sítě. Čtvrt hodiny před koncem měl na kopačce dvě tutovky hostující Vokoun. S první střelou si poradil Patrovský, druhá šla lehce nad. Fotbalovou lahůdku přinesla 80. minuta. Fiřt kopal přímý kop, poslal ho přesně do šibenice. To už byli hosté zlomeni. Osm minut před koncem střílel z úhlu Nykl. Gólman Kysela si nerozuměl s Ransdorfen a míč prošel za jeho záda – 4:1. Krutý výsledek, který nebyl sice obrazem hry, ale přinesl zasloužené tři body celku Loun. Ten tak svému soupeři vrátil jedinou podzimní porážku a navíc si upevnil první pozici v tabulce krajského přeboru.



FK Louny – SK Štětí 4 :1 (1:1).

Branky: 9.Trup, 66. vlastní Ransdorf, 80. Fiřt, 82. Nykl – 6. Slavíček.

Rozhodčí: Rouček – Klimpl, Karrmann.

ŽK: 2:4.

Diváci: 250.

FK Louny: Patrovský – Kočí, Suchý, Vokurka, Fiřt – Zícha (86. Myšák), Pospíšil, Trup (61. Schettl), Soukup – Lesniak (71. Sulovský), Nykl (83. Kubiska).

SK Štětí: Kysela – Mec (90. Podhorský)l, Svoboda, Ransdorf, Fary – Faust, Vokoun (80. Prieložný), Stejskal (78. Vacek), Slanička, Slavíček (88. Feko) – Belák (75. Písař).



Autor: Jaroslav Tošner