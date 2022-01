„Hráli jsme dva zápasy. Co se utkání s Neštěmicemi týče, myslím, že se hrál pěkný svižný fotbal z obou stran. Bylo to hodně útočné, oba týmy byly aktivní, řekl bych, že jsme potvrdili roli výše postaveného celku co se soutěží týče,“ řekl trenér Litoměřicka Štefan Knapík.

Ten odtrénoval také zápas béčka, které přehrálo Roudnici 7:4. „I tady se hrálo hodně rychle, moc se nebránilo. Je to hodně cenné vítězství. V obou zápasech byli kluci především rádi, že si mohli zahrát, jelikož jsme nyní v tvrdé fyzické přípravě,“ doplnil Knapík.

To domácí kouč Ondřej Rohlíček příliš důvodů ke spokojenosti neměl. „Je to zklamání, nepřevedli jsme vůbec nic. Nebyli jsme dostatečně důrazní, nepodstupovali jsme osobní souboje. A že nám chybělo z různých důvodu hodně hráčů? O místo si měli říct další,“ nešetřil kritikou po porážce od týmu z okresního přeboru.

Do přípravy vstoupily také Brozany, které smetly Oldřichov 6:0. Naopak bůra schytalo na úvod Štětí, které padlo 0:5 s pražskou Admirou. „Výsledek 5:0 sice nevypadá hezky, ale poločasový výsledek 0:0 napovídá, že se na něm podepsala chudá hráčská lavička,“ hodnotil šéf Štětí Milan Plíšek fakt, že na střídání byl připraven pouze hrající trenér Obrtlík a náhradní brankář Sailer.„Domácí byli po celou dobu utkání aktivnějším mužstvem. V prvním poločase jsme drželi krok a o osudu utkání se rozhodlo v úvodu druhého poločasu, kdy jsme rychle inkasovali tři branky. Mužstvo ale zaslouží pochvalu, že se snažilo se soupeřem držet krok celých 90 minut. Utkání svůj účel splnilo. Určitě bylo dobrou zimní prověrkou a ukázalo, kterým směrem se vydat v dalších tréninkových jednotkách,“ dodal.

Už dnes čeká Štětí souboj s VOŠ a SOŠ Roudnice (19.30), v sobotu (14.00) se pak utká s roudnickým SK. Brozany čeká v sobotu od 11 hodin Motorlet Praha, Litoměřicko hostí ve 13.00 Neratovice.