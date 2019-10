Odlišné nálady panují v táborech dvou rivalů v krajském přeboru. Nejen kvůli umístění v tabulce, ale i díky výkonu v derby.

Litoměřicko sice od 7. minuty prohrávalo 0:1, třemi brankami během jedenácti minut však dokázalo ještě v prvním poločase vývoj otočit. Zápas nakonec skončil výhrou lídra 3:1.

„Jsem rád, že se mohu kouknout na tabulku se vztyčenou hlavou a doufám, že nejsem z Litoměřic sám,“ pochvaloval si hráč domácích David Šraga.

„Jsem hodně zklamaný z přístupu, s jakým hráči zápas odehráli. Člověk by v derby bojovnost, že ten, kdo nastoupí, odevzdá všechno, ale to mi tam chybělo,“ štvalo naopak domácího kouče Romana Podrazila. „Chybělo tam to srdíčko. Možná je to frustrace z té deky, ale kdy jindy to urvat bojovností, než v derby?“ Krom deky trápí Lovosice také marodka. „Zápasíme teď s angínou, která nám létá v šatně, takže to pořád tak nějak pytlíkujeme. Nepamatuji, že bychom tři zápasy po sobě odehráli ve stejné sestavě.“