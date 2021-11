Zatímco lídr tabulky doma zdolal Krupku 2:1, ve šlágru víkendu za ním klopýtlo druhé Litoměřicko. To sice vedlo proti třetím Srbicím 2:0, nakonec má ale jen bod za porážku 2:3 v penaltovém rozstřelu. „Pro nás to bylo takové deja vu z loňska, kdy jsme také dostali gól v poslední minutě,“ ohlédl se Štefan Knapík, trenér poraženého celku, který inkasoval vyrovnávací branku až z úplně poslední akce. „Tehdy jsme alespoň zvládli penalty, což se nám nyní nepodařilo. Je to škoda, být tam o ten bod navíc, bylo by to veselejší. Remíza je asi spravedlivá a s bodem proti tak kvalitnímu soupeři jsme spokojení, na druhou stranu pokaždé, když dostanete gól v poslední minutě, nehodnotí se to dobře,“ krčil rameny.

„Bylo to zajímavé utkání, na to, že nám chyběli hráči, jsme hráli velmi dobře, ale nedávali jsme šance a nakonec jsme byli rádi, že jsme z osmi příležitostí v nastaveném čase vyrovnali a vyhráli na penalty. Domácí naopak do čeho kopli, z toho byl gól, naštěstí jsme jejich dvoubrankový náskok stáhli,“ uvedl ke střetnutí Martin Luger, trenér spokojenějších Srbic.

Litoměřicko se znovu mohlo spolehnout na své elitní kanonýry, dvougólový polštář zařídily Šraga a Flégl. „Věděli jsme, že každý tým má své přednosti. Srbice byly hodně silné na míči, navíc měly opravdu výborné standardní situace. Nám se, zejména v první půli, dařilo hrát na brejky či do ne úplně zformované obrany. Bohužel hned po změně stran jsme dostali gól, soupeř pak tlačil a nakonec se mu povedlo srovnat,“ mrzelo Knapíka. Žlutomodří tak sice udrželi druhou příčku, ovšem už jen s bodovým náskokem na svého přemožitele.

Kadaň si zastřílela v Modlanech, domácí Baník dostal od Tatranu šest fíků. „Byl to zápas, kdy se nám vedlo a snad všechno vyšlo. Jsou to příjemné a důležité tři body. Věřím, že se nám tento zisk podaří potvrdit i další víkend na domácím hřišti, kde jsme v zápase s Lovosicemi favoritem,“ řekl kadaňský trenér Jan Peštuka.

Ode dna se konečně odrazily Lovosice, které doma v souboji odpadlíků smetly Modrou 7:0. Děčínský celek vystřídal výběr Romana Podrazila na poslední příčce. „Pro nás to byl zápas o všechno, i proto jsme minule v Srbicích pošetřili některé opory a je skvělé, že se nám to vyplatilo,“ radoval se Podrazil. „Ten výsledek je sice hezký, ale hodnotilo by se to lépe, kdybychom měli v tabulce o deset bodů více,“ přiznal domácí kouč fakt, že ho stále trápí boj o přežití. „Pro Modrou je to možná až moc kruté, ale my jsme vycházeli z dobré defenzivy a zároveň jsme konečně proměňovali šance, což byl klíč k úspěchu.“

„Nemáme lidi, musíme ten podzim nějak doklepat. Navíc nám v poslední době vůbec nepřejí rozhodčí. Je to zatím hodně špatná sezóna, ale nevzdáváme se,“ prohlásil Ladislav Michalec, vedoucí fotbalu v Modré.

Zápas blbec si protrpěla Brná, na níž si na jejím pažitu vyšlápl Žatec. „Od začátku jsme hráli velice špatně. Byli jsme pomalí, všude druzí. I přesto jsme si připravili nějaké šance, ale nedokázali jsme je využít. Občas se stane, že to někomu nesedne, nebo někdo udělá chybu, ale proti Žatci nevyšel zápas celému týmu,“ shrnul porážku 0:3 lodivod Brné Tomáš Heřman.

Žatec si dojel v souboji dvou týmů pro ne až tak moc čekané body. „A to jsme byli oslabení, měli jsme čtyři dorostence, dva v sestavě, dva na lavičce. Musím kluky pochválit, že na extrémně malém hřišti podali poctivý výkon. Tlak domácích jsme přestáli, hra se vyrovnala a my jsme se dostali do přestávky do vedení. Po mí jsme si pomohli standardní situací a když to domácí otevřeli a my nevyužili šance, tak jsme dali krásný třetí gól z přímáku,“ řekl Pavel Koutenský, spokojený trenér FK Slavoj Žatec.

Kouč chválil celý tým. „Pomohlo nám dvakrát břevno, ale výhry 3:0 si cením, stejně jako faktu, že jsme neinkasovali. Teď to musíme potvrdit v zápase s Jílovém. V horní polovině tabulky jsme hrát chtěli,“ dodal.