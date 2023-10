„Samozřejmě že nám to dost pomohlo. Vyšel nám úvod zápasu, díky čemuž jsme se uklidnili a získali potřebné sebevědomí,“ líčil domácí kouč Štefan Knapík. „Zejména první poločas se musel divákům líbit, byli jsme rychlí dopředu, kombinovali jsme, díky tomu jsme měli i další šance,“ pochvaloval si.

Skóre ještě do pauzy navýšil Matěj Marič, krátce po změně stran ale hosté kontrovali. „Ve druhé půli jsme se zbytečně zatáhli a čekali na brejky. Ty sice přišly, jenže jsme to špatně řešili ve finální fázi, čímž jsme drželi soupeře při životě. Hosté těžili z výškové převahy a zatlačili nás při standardkách, naštěstí jsme to ale až na jednu ubránili a v závěru přidali čtvrtou branku, která zápas definitivně rozhodla,“ dodal.

„Bohužel jsme prospali začátek zápasu a soupeř se brzy dostal do dvoubrankového vedení, které si myslím, že bylo pro zápas asi klíčové,“ líčil hostující fotbalista Martin Junek. „Měli jsme tam náznaky šancí, ale nic jsme bohužel nedokázali dotáhnout do kloudného konce. Musíme se chytit v dalších zápasech, chceme být v tabulce jinde. Pomohla by nám nějaká šňůra lepší výsledků, jako v předchozích dvou zápasech, kdy jsme bodovali. Musíme dál na tom makat,“ uzavřel muž s číslem 14 na dresu.