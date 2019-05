Pátou porážku v řadě si připsali fotbalisté Roudnice. Tentokrát však na hřišti lídra z Oldřichova, kde ale nedali ani gól a padli 0:4. Naopak Bohušovice doma udolaly 2:1 Proboštov, Křešice přejely 6:2 Benešov nad Ploučnicí.

Na Roudnici, které se na jaře příliš nedaří a postupně se propadá tabulkou, čekal nelehký úkol na hřišti lídra z Oldřichova. V prvním poločase se svěřenci trenéra Jiřího Šmidrkala ještě drželi, a když jim pět minut před přestávkou pomohlo i břevno, zdálo se, že do kabin se půjde za bezbrankového stavu. Ten však změnil ve 43. minutě domácí Sedláček.

„První poločas ještě šel, ale zase jsme soupeři nabídli gól a po změně stran druhý,“ litoval Šmidrkal. Hned pět minut po přestávce totiž přidali domácí pojistku, v závěrečné čtvrthodině pak mohli slavit ještě dvakrát. „Naše výkony z poslední doby jsou nekomentovatelné. Teď máme Neštěmice a já jen věřím, že se konečně sejdeme kompletní a zase zahrajeme,“ zadoufal Šmidrkal na závěr.

Naopak vysokou výhru oslavily Křešice, ty zdolaly doma beznadějně poslední Benešov 6:2. Hattrickem se pod to podepsal Zdeněk Satran, dva zásahy přidal také další kanonýr Lepič. Křešice zůstávají v tabulce desáté, na šesté, poslední nesestupové místo, však ztrácejí jen tři body.

HEKTICKÝ ZÁPAS V BOHUŠOVICÍCH

O důležité body se hrálo také v Bohušovicích, kam přijel Proboštov. Oba celky dělil v tabulce jediný bod, navíc jak domácí, tak hosté honí jakýkoliv zisk k záchraně v soutěži.

Vše podstatné se odehrálo až v závěru zápasu, kdy padly všechny tři góly, navíc byl vyloučen hostující brankář Račuk. „Soupeři asi neodpískali penaltu, která nejspíš byla, naopak nám ji poté pískli,“ uznal kouč domácích Jan Gaube. Z ní se dostaly Bohušovice v 77. minutě do vedení, což nesl hostující brankář velice nelibě. A protože v kritice sudího pokračoval i po první žluté kartě, musel předčasně pod sprchy. Hosté v deseti zvládli vyrovnat, ovšem domácí pět minut před koncem vstřelili vítězný gól a připsali si veledůležité tři body. „Ten moment zápas hodně poznamenal, pak už se to dost hádalo a bylo to hektické,“ zakončil Gaube.

Fotbal, I. A třída skupina A, 21. kolo:

Oldřichov – Roudnice nad Labem 4:0 (1:0).

Branky: 43. a 76. Sedláček, 50. Kočí, 85. Vosátka.

Rozhodčí: Suchánek. ŽK: 1:4. Diváci: 78.



Bohušovice nad Ohří – Proboštov 2:1 (0:0).

Branky: 77. Matějka (pen), 85. Dalešický – 83. Cibrík.

Rozhodčí: Faigl. ŽK: 3:5. ČK: 0:1 (78. Račuk). Diváci: 100.



Křešice – Benešov nad Ploučnicí 6:2 (4:1).

Branky: 10., 70. a 73. Satran, 33. a 36. Lepič, 15. Limberk – 40. Štecher, 84. Hora.

Rozhodčí: Kuriljak. ŽK: 1:0. Diváci: 50