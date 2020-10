V osmém kole I. A třídy získali další dva body fotbalisté Liběšic. Naopak Roudnice sice sahala na hřišti Neštěmic alespoň po remíze, ale nemá znovu nic.

Neštěmice (černí) - Roudnice, I. A třída 2020/2021. | Foto: SK Roudnice/Ladislav Pokorný

Obě utkání nabídla napínavý závěr. Liběšice byly v 85. minutě v Chuderově téměř na odpis, Řezníček totiž poslal z penalty domácí do vedení 3:2. Liběšice naopak pokutový kop v 90. minutě zahodily, přesto dokázaly v nastavení z rohového kopu srovnat. „Zase jsme bojovali s absencemi, lepili jsme to, jak to šlo, takže se dvěma body jsem navýsost spokojený,“ hodnotil zkušený trenér Liběšic Marek Čermák.