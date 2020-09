„Vždycky záleží i na losu a na rozjezdu,“ nechtěl létat hlavou v oblacích trenér Marek Čermák. „Dvakrát jsme vyhráli na penalty, Střekov je letos hodně v krizi, takže tam to bylo trochu takové povinné vítězství. Myslím, že opravdové zrcadlo nám nastaví až v nadcházejícím kole Bílina,“ vyhlíží domácí duel.

Na Střekově bylo prakticky hotovo už v prvním poločase, který Liběšice ovládli 5:1. Domácí sice vstřelili první branku v sezóně, jenže vicemistr světa do 20 let Michal Held si dopřál čtyřbrankovou porci, Tomáš Mikina a Milan Svoboda polovinu, a Liběšice si odvezly pohodovou výhru.

„Chtěli jsme soupeře co nejdřív sestřelit, protože i zápasy proti takto se trápícím týmům bývají někdy těžké. Oni možná doufali, že se proti loni poslednímu mužstvu tabulky ještě můžou chytit, že jsou Ústí a my jen nějaká vesnice,“ naznačil myšlenkové pochody před zápasem. To se Liběšicím vcelku povedlo, ovšem pak si daly téměř vlastní gól, Střekov měl i další šance.

„Viděl jsem i jejich minulé zápasy, oni ty šance mají, ale mají tam mix dorostenců a zkušených starších hráčů a zkrátka je neproměňují. S námi ale mohli dát i na 2:3, a pak by to bylo ještě těžší, protože znám naši mentalitu,“ ušklíbl se Čermák. „Naštěstí jsme to ale všechno zvládli,“ oddechl si.

Vyhrála také Roudnice, která doslova vydřela tři body za výhru 1:0 na půdě Ervěnic-Jirkova. Tříbodovou radost ale trefil až v 90. minutě Matěj Slavíček. Roudnice díky tomu poskočila na osmé místo tabulky, Liběšice jsou sedmé. V příštím kole čeká na Roudnici Chuderov, na Liběšice už zmiňovaná Bílina. Oba zástupci Litoměřicka nastoupí na domácím trávníku.