Domácí tým měl problémy při skládání sestavy, přesto nakonec poslední celek tabulky favorita výrazně potrápil.

„Nakonec jsme to dotáhli ke třem bodům, ale to je všechno, s čím můžeme být spokojeni,“ nezářil po utkání roudnický trenér Jakub Pekař. „Výkon určitě nebyl dobrý. Soupeř měl problémy se sestavou, jenže utkání odjezdil, odbojoval, udělal nám to hodně těžké,“ smekl před hráči Liběšic.

Ti prohrávali už od 2. minuty, kdy se trefil Juraš. Když dvacet minut před koncem přidal druhý zásah Halada zdálo se, že je hotovo. Jenže domácí dokázali v 77. minutě snížit a Roudnici bylo ještě pořádně horko.

„Měli jsme tam šest hráčů z béčka, chybí nám teď dost opor. Kluky jsem ale namotivoval, hecoval a odjezdili to po zadku. S výkonem jsme spokojení, snaha se cení, ale body za ní žádné nejsou. Asi budeme jako Slavia v Lize mistrů, odehrajeme pěkné zápasy, ale bez bodů,“ hodnotil domácí kouč Marek Čermák.

FOTBAL, I. A TŘÍDA, 12. KOLO:

Liběšice – Roudnice 1:2 (0:1).

Branky: 77. Svoboda – 2. Juraš, 69. Halada.

Rozhodčí: Maleček. ŽK: 4:1. Diváci: 120.

Liběšice: Kratochvíl – Kacálek, Svoboda, Nepovím, Falát (69. Paneš) – Samec (46. Pokorný), Novotný, Žiška, Tafat (69. Toufar), Kozel – Held.

Roudnice nad Labem: Doležal – Šeba, Hubený, Kuchař, Matuszewski – Slavíček (46. Tajč), Stejskal, Rusňák, Dobiáš (56. Telerovský), Aubrecht (72. Pech) – Juraš (46. Halada).