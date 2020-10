Slibný liběšický rozlet zastavila v 5. kole I. A třídy Bílina. „To bude asi takové naše zrcadlo, jak na tom jsme,“ tipoval před zápasem kouč domácích Marek Čermák. Domácím uškodil zejména úzký kádr a řada absencí.

„Už v 10. minutě jsme kvůli zranění přišli o jednoho z klíčových útočníků, Tomáše Mikinu, který sice ještě dokulhal první půli, ale pak musel střídat,“ líčil Čermák, který měl na lavičce pouze dva náhradníky, vesměs z okresního B týmu. Oba musel nakonec poslat do hry, v polovině druhé pětačtyřicetiminutovky se ale zranil i Dominik Novotný. „Zbytek zápasu už jsme tak dohrávali regulérně v deseti, ani v první půli se ale nedá říct, že bychom byli kompletní,“ mrzely domácího lodivoda trable, jež ovlivnily výsledek „Myslím, že hrát celý zápas v jedenácti, bylo to na body, ale po zranění důležitých hráčů pro naši ofenzivu už jsme byli směrem dopředu plonkoví,“ pokrčil zklamaně rameny.

Liběšice přitom držely nadějný stav 1:2 až do 84. minuty, teprve pak přidala Bílina pojistku. „Hrajeme to vesměs s místními kluky, zejména hráči z béčka se v I. A třídě rozkoukávají. Nemohu nám vytknout bojovnost, odpracovali to skvěle, ale chybělo nám trochu více fotbalovosti,“ všiml si zkušený kouč.

Přesto nechtěl zůstat jen negativní. „Před sezónou jsem pokukoval po umístění do 10. místa, což by bylo výrazné vylepšení loňské bilance. Myslím, že by to mohlo klapnout,“ zadoufal. „Pro ty kluky, kteří nedávno hráli nebo stále hrají jen okresní soutěže, by to bylo skvělé a i já bych byl spokojený.“

ROUDNICE UTRPĚLA VÍTĚZSTVÍ

Tři body proti Chuderovu doma urvala Roudnice. Výhra 2:0 se však rodila velice těžce. Také squadra Jakuba Pekaře se musela obejít bez několika marodů, nakonec se protrápila k výhře 2:0.

„Máme tři body, ale to by na lepší celky ze špičky tabulky nemohlo stačit,“ reagoval hned po zápase Pekař. Jeho tým si sice vypracoval vedení 2:0, pak však několikrát odmítl navýšení náskoku. Naopak Chuderovští měli zejména ve druhé půli několik šancí, i ty největší však zahodili, nebo nechali vyniknout domácího brankáře Čížka.

„První poločas byl lepší, dali jsme dvě branky, i když tu druhou trochu šťastnou. Ve druhém dějství jsme měli dost přečíslení a měli rozhodnout, nakonec nás ale ještě musel podržet Čížek v bráně a také nám pomohl soupeř, že něco neproměnil,“ nebyl spokojený šéf roudnické lavičky. „Druhá půle nebyla dobrá, zase jsme nepodstupovali souboje, ztráceli míče a byli zbytečně zbrklí,“ vypočítal nedostatky.