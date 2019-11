Jako den a noc jsou výkony hráčů Roudnice na tréninku a během zápasů. „Když to řeknu v nadsázce, tak asi stojí za zamyšlení, jestli nebudeme hrát mistráky v úterý a ve čtvrtek, tedy ve dny, kdy jinak trénujeme, protože když vidím kluky v přípravě a pak v zápasech, tak je nepoznávám,“ řekl po vydřené penaltové výhře nad Spořicemi trenér Roudnice Jakub Pekař.

„Hrají tak na padesát procent. To je zatím naše největší bolest,“ utrousil rozmrzele poté, co jeho tým ztratil doma další bod. „Víc jsme si ale nezasloužili, nebyli jsme lepší a po průběhu utkání jsou dva body hodně a můžeme za ně být rádi,“ nešetřil kritikou. Spořice přijely bez střídání, v základu musel nastoupit dokonce třiapadesátiletý Pavel Svoboda! „Klobouk dolů, jak to soupeř zvládl,“ pokýval Pekař uznale hlavou.

Ztrátu zaznamenaly také Liběšice, které prohrály 2:4 v Proboštově a zůstávají v tabulce poslední. Roudnice klesla na sedmou příčku, patří ale k týmům, které mají odehráno dvanáct místo jedenácti zápasů.

Fotbal, I. A třída, 13. kolo:

SK Roudnice nad Labem - 1. FC Spořice 2:1 PK (0:0, 1:1, 4:2pen)

Branky: 82. Šeba z pen. - 62. Šmok.

Rozhodčí: Zítko. ŽK: 2:5. ČK: 0:1 (84. Šmok). Diváci: 90.

SK Roudnice nad Labem: Čížek - Šeba, Hubený, Kuchař, Matuszewski (83. Barcal) - Slavíček, Rusňák (63. Telerovský), Stejskal, Krása (80. Černý), Aubrecht (58. Juraš) - Halada (76. Tajč).



Proboštov – Liběšice 4:2 (2:0)

Branky: Cibrík, Beran, Hromádko, Váňa – T. Mikina 2.

Rozhodčí: Teska. Bez karet. Diváci: 80