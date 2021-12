„Je mi to opravdu velkou záhadou, je to fakt divné,“ zakroutil hlavou Zdeněk Štol, trenér týmu z Děčínska, které leží kousek od hranic okresu. Během podzimní části dobkovický kouč počítal jednu ztrátu za druhou. „Radek Štol, můj syn, si přetrhal křížový vaz v koleni. To samí potkalo Tomáše Bočka. Tomáš Dyrynk měl něco s menisky a vnitřními vazy. David Kutzler si přetrhal achilovku. Všechno tohle skončilo, nebo skončí operací. Za poslední rok tam máme čtyři těžce zraněné hráče, kteří vypadnou na hodně dlouhou dobu,“ zakroutil hlavou.

Dobkovická zranění jsou tak velkou záhadou i v tom ohledu, že všichni jmenovaní hráči jsou mladí. „Všichni jsou do 30 let. Podivné je, že ani jeden se nezranil po brutálním faulu. Kutzler si achilovku utrhl na tréninku, Radek při zápase blbě spadnul, to samé Boček. U Dyrynka to bylo dlouhodobé. Postupně se to horšilo až to vygradovalo v operaci. Neumím si to vysvětlit. Navíc se to nestalo zkraje utkání nebo tréninku. Vždy to přišlo někde v polovině. Takže tady ani nemohl nastat efekt nerozcvičeného hráče,“ pokrčil rameny.

Dobkovice měly v závěru letošního roku v posledních zápasech problémy se sestavou. Krom výše zmíněných marodů přibývaly menší šrámy. „Na pět zápasů nám vypadl Nikola Petrů. Ten uklouzl na tréninku a vykloubil si rameno. Sice to neskončilo operativně, ale prostě nemohl hrát,“ pokračoval.

Nabízí se všechno „svést“ na covidovou pauzu. Se zraněními v poslední době bojuje řada jiných týmů. „Nejsem expert, takže nedokážu říct, jestli za to může ta dlouhá covidová pauza. Na druhou stranu je přetrhaný křížový vaz zranění profesionální fotbalisty. Ten může být unavený, opotřebovaný. Ale když to potká mladé kluky, kteří si jsou dvakrát týdně zakopat, je to prostě divné,“ zdůraznil Štol.

Právě trenérův syn Radek, jeden ze zraněných, pracuje v Ústí nad Labem v Masarykově nemocnici na rehabilitačním oddělení jako ergoterapeut. Letos ho navíc oslovil prvoligový klub FK Teplice. „Nejprve dostal nabídku na zkrácený úvazek. Měl na starosti B tým, dorosty, juniory. No a nedávno dostal nabídku na trvalý pracovní poměr,“ dodal Zdeněk Štol.