„Co se hry a výsledku týče, tak jednoznačně spokojenost. Bohužel to má trpkou příchuť v podobě zranění Dominika Waltera, který musel ve druhém poločase nuceně střídat,“ nemohl si naplno užít tříbodovou radost trenér Lovosic Roman Podrazil.

Jeho tým si už v poločase právě díky Walterovi s Marčaníkem vybudoval náskok 2:0, tento stav nakonec vydržel až do konce. „Škoda, že jsme nepřidali více branek, šance na to byly, mohlo být hotovo o dost dřív. Myslím ale, že výhru jsme si zasloužili. Byli jsme důraznější, lepší, šli jsme do toho s tím, že musíme být agresivnější v soubojích a soupeř nás možná trochu podcenil. Také nám pomohly změny v sestavě, které se osvědčily.“

Litoměřicko otočilo duel v Kadani, kde brzy prohrávalo 0:1. Do půle však srovnal Šraga, tři body trefil v 86. minutě Flégl.