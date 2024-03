„Pro nás to bylo nesmírně těžké utkání hlavně v hlavách, jelikož se nám nepovedla předchozí dvě střetnutí. Dvě prohry v řadě na nás hodily trochu deku, takže to bylo především o psychice,“ líčil kouč Dušníků Petr Lédl.

„Tentokrát to z nás spadlo a myslím, že dobrý,“ odfoukl si s viditelným úsměvem. „Opravdu to bylo hodně o hlavách, fotbalově jsme na tom, myslím, dobře, ale ty dva předchozí zápasy jsme hráli jako bychom měli zataženou ruční brzdu. Trochu nás to poznamenalo, naštěstí jsme tu deku dokázali shodit. Soupeře mi bylo až líto,“ omlouval se na dálku Novému Sedlu, které odskákalo domácí uragán.

Už po čtvrt hodině hry svítilo na ukazateli skóre 3:0, za dalších deset minut už to byl dvojnásobek. „Ten první poločas byla doslova smršť, padal nám tam gól za gólem,“ uznal Lédl. „Dobře jsme se namotivovali a do zápasu jsme doslova vlétli a soupeř ze Sedla to zkrátka odskákal.“

Čtyřmi brankami řídil gólostroj Radek Gabriel, jenž stihl hattrick právě hned v úvodní čtvrthodince. „Už na podzim byl naším nejlepším střelcem, ale není to úplně kanonýr, co by dával čtyři góly každý víkend. Je to spíš střední záložník,“ vylíčil kormidelník Dušníků.

„Soupeř byl od začátku jasně lepší ve všech směrech. Pohyblivější, dravější. My jsme si asi mysleli, že to přijde samo. Všude jsme byli druzí, dělali individuální chyby a soupeř trestal. Musím říct, že Dušníky mají výborný tým,“ sportovně přiznal Jakub Černý, hrající předseda Nového Sedla, které na jaře poprvé prohrálo v základní hrací době.

Ani hosté nedorazili v kompletní sestavě, Černý v tom ale neviděl důvod vysoké porážky. „Na to se nebudeme vymlouvat. Máme v týmu dvacet lidí. Je nás tolik právě kvůli tomu, abychom dokázali sestavu doplnit, když někdo chybí,“ dodal.

Důležitou výhru 2:0 si připsala zachraňující se Roudnice, která uspěla na hřišti Lovosic 2:0. Tři body jí vystřelili Adam Brůža a Lukáš Rypka.

„Za mě vyrovnané utkání. Roudnice byla na začátku více na balonu, my jsme chtěli hrát ze zataženější obrany na brejky. Bohužel to úplně nevycházelo. Bylo to o prvním gólu, který jsme dostali my,“ hodnotil střetnutí trenér Lovosic Antonín Marčaník. „Po druhém jsme se ještě mohli nadechnout, bohužel jsme neproměnili penaltu. Když vám v této soutěži vypadnou ze základní jedenáctky dva hráči, je to problém,“ krčil bezmocně rameny s tím, že jeho celek jich postrádal ještě víc. „Marčaník, Zdvořák, Rulf, Záruba, Suchý. Bylo to těžké, kluci bojovali, ale góly nedali,“ dodal smutně.

„První poločas byl opatrný, úplně se nám nedařila kombinace. Přesto se nám ale podařilo dát branku a ve druhé půli jsme to pohlídali. Šli jsme snad třikrát sami na branku, nedali, ale nakonec to tam ještě jednou spadlo,“ uvedl Daniel Slezák, jenž zastoupil Pavla Hoznédla, kterému se narodil druhý potomek.

Skvělý vstup do jara měl nováček a poslední tým tabulky ze Strupčic. Ze dvou zápasů vytěžil šest bodů, naposledy ale nestačil na druhý celek tabulky z Pokratic, doma padl 1:3. „Ukázala se soupeřova kvalita. My jsme celkem dlouho drželi krok, ale nalomila nás první branka a na začátku druhého poločasu druhá. Tam už to měl soupeř pevně v rukách,“ řekl strupčický trenér Luděk Pěnkava.



„Věděli jsme, že nás čeká velice těžké utkání, jelikož domácí mají na jaře formu. My jsme navíc museli udělat kvůli absencím řadu změn, ale jsem rád, že kluci, kteří nastoupili, ukázali, že jsou platní,“ líčil kouč vítězů Miroslav Macel.

„Z podzimu jsme navíc měli Strupčicím co vracet,“ připomněl porážku 2:3. „Za stavu 2:0 pro nás jsme si to zbytečně zkomplikovali, nevyužili jsme dvě tutovky a soupeř vzápětí snížil a v závěru se tlačil za vyrovnáním. Nám se pojistka povedla až v posledních minutách, za tyto tři body jsme opravdu rádi,“ dodal pokratický lodivod.