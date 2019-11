Boj v bahně a dlouhý nervák. Tak by se dal shrnout zápas 14. kola I. A třídy mezi Roudnicí a Proboštovem. Ten pro sebe nakonec urvali v 15. sérii rozstřelu Roudničtí, kteří slaví výhru 3:2 na penalty.

„Asi jsme měli zvolit umělku, jenže jsme to řešili na poslední chvíli a už se to nestihlo dotáhnout,“ načal hodnocení zápasu na těžkém terénu trenér Roudnice Jakub Pekař. „Hra byla taková neurovnaná, na tomto povrchu to bylo spíše o bojovnosti a nasazení, než o fotbale. Soupeř hrál rychle a jednoduše, získal míč a poslal ho dopředu, zatímco my jsme se snažili někdy až zbytečně kombinovat. Z toho pramenily ztráty ve středu pole a hosté chodili do otevřenější obrany,“ všiml si.

Roudnici sice poslal do vedení Slavíček, jenže Proboštovu se povedlo skóre otočit. Zápas poslal do penalt až Šeba, paradoxně právě ze značky pokutového kopu v 85. minutě po ruce jednoho z hráčů v červeném.

„Stejně jako v minulém kole jsme vyhráli na penalty a musíme být za ten bod navíc rádi. V prvním poločase jsme byli podle mě lepší, vedli jsme, ale bohužel jsme inkasovali vyrovnávací gól po chybné rozehrávce. Pak soupeř dokonce otočil skóre, naštěstí se nám podařilo alespoň srovnat z penalty,“ cenil si roudnický lodivod vydřených bodů.

„Hodně mě mrzí, že dáváme málo gólů. Sice jich tolik nedostáváme, ale v té ofenzivě to není ono. Na té musíme hlavně v zimní pauze zapracovat,“ zmínil na závěr fakt, že Roudnice má druhý nejhorší útok soutěže.

Fotbal, I. A třída, 14. kolo:

Roudnice n. L. – Proboštov 3:2 PK (1:1, 2:2, – 11:10 pen)

Branky: Slavíček, Šeba (PK) – Beran, Hlavačka.

Rozhodčí: Pašek. ŽK: 1:9. ČK: 0:1 (92. Ferenc). Diváci: 100.