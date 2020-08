Přípravný zápas odehráli fotbalisté Dobroměřic s Lovosicemi sice dopoledne, ale i tak se hrálo za úmorného vedra a na slunci se rtuť teploměru přehoupla přes čtyřicítku.

Úvod utkání domácím vyšel, i když to nebylo ještě ono. Neuplynula ani čtvrthodina a na centr Myšáka stačilo Matyášovi jen nastavit nohu a usměrnit míč do lovosické branky. Dobroměřice se snažily kombinovat, ale k vážnějšímu ohrožení branky soupeře se již nedostaly. Hosté byli nebezpeční ze standardek, kterých si sice vytvořili dost, ale v zakončení byli hodně nepřesní.

Také vstup do druhé půle se domácím povedl. Myšák se pokoušel probít vápnem, ale byl poslán k zemi a tak se kopala penalta. Tu s jistotou proměnil Maliňák. Lovosicím v horku postupně docházely síly a Dobroměřice jasně dominovaly. Třináct minut před koncem poslal parádní centr před branku Plachý, na něj si naskočil Matyáš a hlavou dal třetí branku svého týmu. Lovosice za celé utkání vážněji neohrozily branku domácích a ti tak uhájili čisté konto.

Příštím soupeřem Dobroměřic bude v neděli 16. srpna od 17 hodin tým z přeboru Středočeského kraje, SK Lhota. Zápas se hraje ne hřišti soupeře.

„Jsem naprosto spokojen. Kluci v tomhle vedru předvedli parádní výkon. Je radost s nimi pracovat. V prvním poločase na nich byla vidět únava z předchozích turnajů a plného tréninku, ale po přestávce jsme už hráli v pohodě a od šedesáté minuty, kdy soupeř odpadl, jasně dominovali. Trochu máme problémy v obraně, tam to stále není ono, ale všichni poctivě trénují, a to přináší ovoce. Velmi dobře se ukazuje Pavel Votruba. Přínosem by měla být jeho rychlost. Jeho příchodem by se zvýšila konkurence v útoku. Dnes nemohl nastoupit Bránický, který má dva týdny dovolenou. Stále čekáme, jak dopadne vyšetření Martina Němce. Do příštího utkání už by měl nastoupit i Lazarik,“ hodnotil po utkání trenér vítězů David Holeček.



FK Dobroměřice – ASK Lovosice 3:0 (1:0)

Branky: 12., 77. Matyáš, 52. Maliňák z PK.

ŽK: 1:1.

FK Dobroměřice: Bouček (46. Pechar) - Mistoler, Vild, Reh, Pergl – Köchrt, Handlíček, Maliňák, Myšák – Votruba, O. Matyáš. Střídali Plachý, Kočka, Rus a Hrušovský.