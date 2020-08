„Loni jsme také vyhráli první kolo 4:0, a pak jsme urvali až poslední podzimní duel,“ nechtěl zatím dělat závěry trenér domácího celku Marek Čermák. „Ale samozřejmě dva body s tak kvalitním soupeřem, který má nějaké ambice a loni hrál hodně nahoře, se cení.“

Hosté se sice v první půli dostali do vedení, v 73. minutě ale srovnal zkušený Jakub Vlasák. V penaltách pak hosté jednou neuspěli a domácí mohli slavit výhru 5:3 a bonusový bod.

„Za toho stavu 0:1 jsem si říkal, že by bylo škoda prohrát zase takhle těsně zápas proti tak kvalitnímu týmu. Podobné jsme to měli loni, často jsme platili nováčkovskou daň za nezkušenost,“ líčil své úvahy během zápasu trenér loňského nováčka. „Jsem rád, že si to kluci v hlavě srovnali. Viděli, že to jsou taky jen hráči z I. A třídy, a ne žádná ligová esa,“ pousmál se.

„Řekl bych, že ta remíza je nakonec zasloužená. Oni měli lepší první půlku, nám trvalo, než jsme se do toho dostali. Takové klasické první mistrovské utkání,“ ohlédl se Čermák i za samotným duelem. „O pauze jsme si řekli nějaké věci, udělali pár změn, trochu poupravili rozestavení. Jsem rád, že se nám povedlo zlepšit pohyb a vyrovnat obraz hry. Myslím, že druhá pětačtyřicetiminutovka vyzněla pro nás, což jsme potvrdili vyrovnávací brankou. Penalty už jsou pak loterie.“

V příštím kole čeká Liběšice těžká prověrka v Dobroměřicích. „Máme úzký kádr, hrajeme to s místními kluky a pár přespolními, už teď vím o několika absencích, které budeme mít v příštím kole. Těšíme se tedy hlavně na příští domácí duel, kde by to už zase mělo být trochu lepší,“ uzavřel Čermák

ROUDNICE NADĚLOVALA

První duel za sebou mají také fotbalisté Roudnice, kteří hostili v neděli v podvečer Střekov. Duel začal s patnáctiminutovým zpožděním, což se možná lehce projevilo na domácích kopačkách. „V prvním poločase jsme hráli zbytečně složitě a ztráceli spoustu míčů,“ hodnotil trenér Jakub Pekař.

Střekov však přijel pouze ve třinácti hráčích, což se nakonec projevilo. Domácí přidali ve druhé půli čtyři trefy a v součtu se zásahem Tajče ze 34. minuty si dokráčeli pro hladkou výhru 5:0.

„Ve druhé půli jsme se zlepšili, ale bylo to asi i tím, že soupeř neměl moc natrénováno a zkrátka mu došly síly. Už se tam z naší strany objevovaly věci, které chceme. Prostřídali jsme hodně kluků, protože je všechny potřebujeme dostat do hry. Jsme rádi za tři, defacto povinné, body, ale musíme určitě přidat,“ uzavřel Pekař.