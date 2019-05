Fotbalová I. B třída ukrojila další dílek z letošní sezóny. Liběšice a Bezděkov na čele znovu odskočily Českým Kopistům, slavily i další litoměřické celky.

Před návštěvou kola, kterou tvořila stovka diváků, porazily Malé Žernoseky Černčice 4:2. Po dvou gólech si rozdělili Jopa a Durček. „Děkujeme všem, kteří nás povzbuzovali podél celé hrací plochy. Slavíme třetí výhru v řadě,“ radoval se žernosecký klub na svém profilu na sociální síti Facebook.

Hned tři celky čekalo regionální derby. Rovné uspělo díky hattricku Sedláčka v Lukavci 4:1, Dušníky doma stejným poměrem zdolaly Libochovice. Uspěl také Bezděkov, jenž zdolal 4:0 Černiv.

Tříbodový náskok před ním udržely Liběšice, ty ve šlágru prvního se čtvrtým porazily Osek 2:0. „Na to, že šlo o zápas týmů z čela tabulky, to bylo relativně klidné. I soupeř měl svou kvalitu, my ale hráli zezadu, jelikož máme nějaké absence, a čekali jsme na brejky. Dva z nich jsme proměnili,“ hodnotil trenér Liběšic Marek Čermák. „Výhra je to ale zasloužená, měli jsme asi osm dalších tutovek, které jsme nedali,“ dodal.Bezděkov i Liběšice tak znovu odskočily Českým Kopistům, jež doma ztratily vedení 2:0 a prohrály 2:3 na penalty.

Fotbal, I. B třída, skupina B, 21. kolo:

Lukavec – Rovné 1:4 (1:4). Branky: Kolář – Sedláček 3, Řezáč. Rozhodčí: Lesák. ŽK: 5:2. Diváci: 40.

Malé Žernoseky – Černčice 4:2 (2:0). Branky: Jopa 2, Durček 2 – Neuman, Šus. Rozhodčí: Topinka. ŽK: 1:4. Diváci: 100.

Dušníky – Libochovice 4:1 (1:1). Branky: Štrébl, Lédl, Quaiser, Hautke – Košťál. Rozhodčí: Vacek. ŽK: 1:1. Diváci: 50.

Litoměřicko C – Duchcov 2:3 PK (1:1, 3:3, -3:4 pen). Branky: Císař, Pekař – Meisner 2. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 1:0. Diváci: 15.

Liběšice – Osek 2:0 (1:0). Branky: Novotný, Pokorný. Rozhodčí: Průša. ŽK: 2:4. ČK: Procházka (O). Diváci: 80.

Černiv – Bezděkov 0:4 (0:2). Branky: Čížek 2, Hubený 2. Rozhodčí: Novotný. ŽK: 1:1. Diváci: 60.

České Kopisty – Ohníč 2:3 PK (2:2, 2:2, -5:6 pen). Branky: 15. Hýř, 21. Rážek – 23. Čehák, 29. Horák. Rozhodčí: Stupka. ŽK: 2:1. Diváci: 70.