Domoušická parta dala zapomenout na nedávné klopýtnutí a připsala už devatenáctou výhru. „Výsledkově jsme to zvládli, ale herně to stále nebylo ono a podle mého názoru jsme měli vyhrát vyšším rozdílem. Povedlo se nám prvních dvacet minut, ale pak jsme nedokázali využít šance Pavel Verbíř vyrovnal a my jsme to naštěstí zlomili díky střídajícím hráčům čtvrt hodiny před koncem. Stále nám tam chybí ale taková lehkost, hlavně směrem dopředu,“ uvedl domoušický trenér Pavel Schettl, po výhře 2:1 nad celkem Modlan.