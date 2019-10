Jedenácté kolo I. B třídy, celkově ale teprve deváté hrané, svedlo v derby dohromady Pokratice s Křešicemi a České Kopisty s Bezděkovem. Bohušovice hostily Union Děčín.

V Pokraticích se celý první poločas hrálo ve vyrovnaném a bojovném duchu. Šance přicházely na obou stranách, trefil se ale až těsně před přestávkou hostující Hurt.

Krátce po obrátce přišlo sporné vyloučení, když předčasně pod sprchy putoval domácí Pohl a po následné standardce vedli hosté o dvě branky.V 70. minutě byla nařízena penalta za faul brankáře a Grunert nezaváhal. Vítězství hostů 4:0 ještě pečetil Lepič.

.Pokratická lavička se k utkání odmítla vyjádřit. křešický Luboš Pekárek střetnutí hodnotil následovně. „Pokratice hrály první půlku velmi dobře, ale je to hodně neukázněný mančaft. Druhou polovinu pak soupeř fyzicky odešel a o vítězi nebylo pochyb. Ta neukázněnost je stála tři body.“

Na otázku jaké jsou šance na postup odpověděl Pekárek takto. „Je odehraných teprve devět kol, jede se dál. Buď Křešice budou první a postoupí nebo budou druzí a budou hrát 1.B třídu.“

TVRDÉ, ALE FÉROVÉ DERBY

Druhý zápas okresních rivalů byl na programu v Českých Kopistech, kam přijel Bezděkov. Hosté v první půli dominovali a vytvořili si dvoubrankový náskok, po změně stran ale přezvaly taktovku Kopisty. I díky neproměněným šancím ale nakonec prohrály 1:3.

„Bylo to bojovné utkání, to je ale každé derby. Místy to možná bylo trochu za hranou,“ hodnotil vedoucí bezděkovského mužstva Tomáš Martan. „My byli v první půli jasně lepší, ve druhé jsme ale úplně odešli a zavánělo to plichtou. Naštěstí se nám povedlo urvat tři body, je ale třeba říct, že za druhou půli by si domácí vyrovnání asi zasloužili,“ dodal.

„Na asi se bohužel nehraje. Nám chyběli ze základu čtyři lidi, do pole tedy musel i jeden z našich brankářů. Bohužel jsme dostali dva góly ze standardních situací, ve druhé půli jsme pak našimi šancemi pohrdli, což nás stálo lepší výsledek,“ opáčil domácí trenér Václav Kutzler. Bohušovice smetly Union Děčín 8:3.