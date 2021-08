Druhým kolem, avšak prvními zápasy, odstartovala také I. A třída fotbalistů. Ambiciózní Roudnice vzdorovala jednomu z favoritů na postup, Neštěmicím ale nakonec podlehla 0:3. Naopak Liběšice zdolaly Dobroměřice 3:2. "Kvůli dovoleným jsme neodehráli ani jeden přátelák, ale o to víc byli kluci natěšení," hodnotil mimo jiné cenný skalp trenér Marek Čermák.

Neštěmice - Roudnice, I. A třída 2021/2022 | Foto: Deník/Jaroslav Zeman

Tak trochu překvapivou výhru slaví Liběšice, které doma nakonec udržely výhru 3:2 nad Dobroměřicemi. Pomohl jim k tomu raketový start, úvodní půli vyhráli 3:0, přičemž první gól padl brzy po rozehrávce. "To bylo snad 11 sekund, podle mě by to bylo i na rekordně brzký gól v této soutěži, ale to se asi nikde neeviduje," usmíval se spokojený trenér Liběšic Marek Čermák.