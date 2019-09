Nadšení z úvodní výhry ve Šluknově vystřídalo zklamání z dvou porážek v řadě. Fotbalisté Roudnice prohrály v Dobroměřicích vysoko 1:5. Nutno ale dodat, že na hřiště loňského účastníka krajského přeboru cestovali s několika absencemi.

Domácí toho dokonale využili, Roudnici zatlačili už v úvodu do defenzivy a po čtvrt hodině hry to bylo 2:0 pro domácí. Třetí, trochu šťastná branka domácích, kdy vybíhající brankář Čížek trefil pouze Němce, od nějž se míč odrazil do branky, definitivně zlomila roudnický odpor. Čestnou branku vstřelil až za stavu 5:0 Stejskal.

„Bohužel jsme měli nějaké absence a museli jsme trochu překopat sestavu, takže tam až tak nefungovaly automatismy,“ hodnotil trenér Roudnice Jakub Pekař. „Věděli jsme, že při standardkách asi budeme mít problémy, protože nemáme úplně soubojové typy hráčů, což se potvrdilo. Ve středu hřiště to nebylo podle mě až tak jednoznačné, ale soupeř byl celkově vyzrálejší a vyhrál zaslouženě,“ uznal po zápase.

I.A třída, 4.kolo

FK Dobroměřice – SK Roudnice 5:1 (2:0)

Branky: 8. a 55. Němec, 14. Reh, 63. Valta, 75. Maliňák – 77. Stejskal. Rozhodčí: Dočekal. ŽK: 0:3. Diváci: 180.

SK Roudnice: Čížek – Barcal, Hubený, Stejskal, Slavíček – Tajč (67. Matuszewski), Rusňák, Dobiáš, Aubrecht (66. Šeba)– Juraš (78. Doležal), Halada.