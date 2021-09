Suverénní jízda Domoušic krajským přeborem pokračuje. Mužstvo z Lounska vyhrálo i svůj šestý zápas nové sezony, v Lovosicích domácímu celku nasypalo sedm branek! Bez ztráty kytičky se tak vyhřívá na prvním místě. Domácí se naopak po ostudné porážce sunou ke dnu tabulky.

Domoušice rozprášily domácí Lovosice sedmi brankami. | Foto: Deník/František Bílek

Domoušice začaly jako z partesu, v 6. minutě už vedly o dvě branky. „Byla to taktika. Někdy vyjde, někdy ne, tentokrát vyšla. Chtěli jsme jít brzy do vedení, abychom to pak měli lehčí," prozradil kouč vítězů Pavel Schettl.