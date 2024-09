„Už o víkendu se tady vystěhovalo všechno, co vystěhovat šlo. Kabiny to zatím neodnesly, voda je na hlavním hřišti. Co jsme se bavili s lidmi z povodí, tak by voda už stoupat neměla. Pokud rychle opadne, tak by to tráva měla vydržet,“ řekl Deníku Ladislav Pokorný, člen SK Roudnice nad Labem.

„Právě pytlujeme,“ napsal Deníku SMS Pavel Vohánka, místopředseda SK Roudnice nad Labem.

Hladina Labe dosáhla v pondělí 16. září v 16 hodin na Litoměřicku výšky 404 centimetrů a podle předpovědí má dál pozvolna stoupat. Podle predikcí Českého hydrometeorologického ústavu zhruba do středečního dopoledne.