Vzápětí se ale přeci jen zakabonil. „Jako negativní beru zranění několika hráčů, snad nebudou dlouhodobá. Máme ale široký kádr a dost mladých hráčů, pro které to může být šance se ukázat.“ Litoměřicko je zatím druhé, na postup ale příliš nemyslí, byť jeho soupiska zůstala prakticky nezměněná.

„Odešli pouze Matějka do Bohušovic a Hnát do Českých Kopist, oba se tedy vrátili do svých mateřských klubů. Příchody nebyly vzhledem k šířce kádru potřeba. Postup není priorita. Chceme budovat tým z odchovanců, uvidíme, na co to bude stačit.“