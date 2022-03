Výhra 3:1 nad Ostrovem uťala šňůru šesti porážek. „Soupeř přijel asi trochu oslabený, ale z naší strany to byl dobrý výkon. Dokázali jsme hrát stejně důrazně, jako náš protivník, a konečně jsme dokázali dát i góly,“ hodnotil generálku Roman Podrazil. „Musíme však zůstat nohama na zemi, v mistrovských zápasech to bude o něčem jiném, a tam potřebujeme ty výhry daleko víc,“ zdvihl varovný prst.

Lovosice jsou zatím čtrnácté, jen tři body nad poslední příčkou. Boj o záchranu tak bude hodně tuhý. „Podařilo se nám přes zimu sestavit kvalitní kádr, který bude dostatečně široký. Doplnili jsme ho o mladé a dynamické hráče, v tomto ohledu jsem spokojený,“ pochvaloval si šéf lovosické lavičky.

Ten si mohl odškrtnout příchody brankáře Václava Mikoláše z Litoměřicka, dále pak Štěpána Bechyněho z FK Ústí a Martina Suchého z Velemína. „Zvedlo to konkurenci v týmu, i kabina teď dýchá jinak. Opravdu to vnímám jako velice pozitivní. Chtěli jsme ještě jednoho zkušeného hráče, ale i za to, co se nám povedlo, jsme rádi. Myslím, že jsme fakt posílili“

Lovosičtí často dopláceli na fakt, že kvůli směnným pracovníkům nehráli téměř nikdy v optimální sestavě. „Neměli jsme tak široký kádr, abychom občas zalepily ty díry. Teď ho máme, uvidíme, k čemu to povede. Ten tým na udržení krajského přeboru má!“ A jaký bude klíč k záchraně? „Musíme doma vyhrávat a občas přivézt něco zvenku,“ zavelel Podrazil. (db)