NEDĚLE, 10. ZÁŘÍ Krajský přebor: Baník Most Souš B – Modlany (15 – hř. Souš) I.A třída: Ervěnice Jirkov – Ledvice (16) I.B třída, skupina A: České Kopisty – Sokol Unčín, Roudnice n. L. B – Hostovice (16 – hř. Bezděkov) I.B třída, skupina B: Chlumčany – Strupčice (12.30), Kopisty – SFK Meziboří (14), Obrnice – Údlice (15)

KAM ZA FOTBALEM: SOBOTA, 9. ŘÍJNA Česká fotbalová liga, skupina B: Teplice B – Sokol Brozany (11 – hř. Dubí) Divize, skupina B: Rakovník – Chomutov, Štětí – Aritma Praha (10.15), Český Brod – Baník Most Souš, FK Louny – Arsenal Česká Lípa (15) Krajský přebor: Kadaň – Brná, Krupka – Horní Jiřetín (10.30), Litoměřicko – Vilémov (14), Oldřichov – Lovosice (15), Perštejn – Slavoj Žatec, Modrá – Jílové, Srbice – Domoušice (16) I.A třída: Neštěmice – Černovice (10.15), Proboštov – Rumburk, Střekov – Dobroměřice, Libouchec – Liběšice, Šluknov – Bílina, Mojžíř – Klášterec n. O., Roudnice n. L. – Spořice (16) I.B třída, skupina A: Bohušovice nad Ohří – Union Děčín, Junior Děčín – Svádov Olšinky (10 – hř. ŘEZUZ), Pokratice Litoměřice – Česká Kamenice, Chabařovice – Dobkovice (10.30), Chuderov – Heřmanov (10.45), Chlumec – Křešice (12.30) I.B třída, skupina B: Sokol Březno – Tatran Podbořany, Vroutek – Osek, Nové Sedlo – Duchcov (10.30), Baník Ohníč – Blažim, Lenešice – Krásný Dvůr (12.30)

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.