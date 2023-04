V říjnu Pokratičtí v Roudnici padli 1:3, po utkání došlo při odchodu do kabin k rozmíšce mezi trenérem poražených Antonínem Marčaníkem starším a opilým roudnickým funkcionářem Václavem Melicharem, jenž ho napadl. Kouče Pokratic a zároveň svého tatínka bránil Antonín Marčaník mladší, avšak způsobem, za který vyfasoval pětiměsíční distanc a pokutu 7 tisíc korun; kopl Melichara do hlavy. Roudnický funkcionář také neodešel od disciplinárky bez trestu, musel zaplatit 10 tisíc korun, Roudnice dostala rovněž desetitisícovou pokutu.

Sobotní zápas proběhl v příjmeném jarním počasí a před velmi slušnou návštěvou bez incidentů, k vidění byla zajímavé kopaná. V prvním poločase vyrobili brankáři obou týmů dvě hrubky, které byly potrestány gólem. K vidění byly i hezké góly, hlavně střela roudnického Holcmana byla povedená.

Za kopanec dostal pět měsíců. Roudnici se pokuty moc nezamlouvají

Po změně stran dávali góly už jen Pokratičtí. Nejprve nastřelil Bergmann z přímého kopu spojinici, o chvíli později už se prosadil po rohu Novák. V závěru pak tři body domácím pečetil Kyzlík.

„Trochu jsme tentokrát pozměnili sestavu, hráli jsme na dva defenzivní záložníky. Vyšlo to, Báder s Ukou sbírali důležité míče, vysunuli jsme důrazného a rychlého Macela do útoku, který zahrál velmi dobře. V derby padlo šest branek, divákům se to mohlo líbit. My jsme maximálně spokojeni," rozpýval se blahem trenér Pokratic Antonín Marčaník starší.

Jeho kolega Pavel Hoznédl pochopitelně spokojený nebyl. „První poločas byl z naší strany ještě jakž takž fotbalový, ve druhém už to bylo horší. Začali jsme jen nakopávat míče a byli jsme odevzdaní. Jakoby domácí chtěli vyhrát víc. Přitom jsme se dokázali vrátit do zápasu, dvakrát jsme odpověděli na smolný gól, ale pak jsme nepochopitelně vypadli."

TJ Sokol Pokratice-Litoměřice - SK Roudnice nad Labem 4:2 (2:2). Branky: 19. Malec, 41. Macel, 57. Novák, 89. Kyzlík - 23. Holcman, 44. Bláža. Rozhodčí: Zítko - Šmíd, Stupka. ŽK: 3:1. Diváci: 350.