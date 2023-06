Dvaatřicetiletý fotbalista přitom není žádným hroťákem. "Momentálně hraju na postu středního záložníka, v týmu si ze mě dělají srandu, že prý mám být box to box záložník, ale s mým fyzickým fondem to moc nedávám," culí se během rozhovoru hráč, který prý zásadně nekope penalty, ačkoliv je jeho vzorem Zinédine Zidane.

Nedávno se v této rubrice objevil váš spoluhráč Pavel Pišl, autor jednoho ze tří hattricků v zápase proti Dobkovicím. Trenér Lédl mi, samozřejmě v nadsázce a se smíchem, prozradil, že máte ambice v Kanonýrovi víkendu vystřídat všechny hráče Dušníků včetně brankáře. Co vy na to?

Náš trenér je srandista. Ale když se nad tím zamyslím, není to úplně nereálné. Máme celkem kvalitní tým na všech postech. Góly jsou rozloženy mezi více hráčů, jako třeba ty tři hattricky v jednom zápase, takže proč ne (úsměv).

Z vašeho spoluhráče jsem částku za hattrick nedostal, tak to zkusím u vás. Co stojí hattrick, případně čtyři góly, do kasy v Dušníkách?

Víte, že také nevím? Já pamatuju, když v Dušníkách platil pokutu za hattrick střídavě trenér a předseda, kvůli větší motivaci, ale to bylo ještě za starého trenéra a hlavně za starého pokladníka. Nebylo to úplně málo, 500 Kč, možná dokonce tisícovka, tak snad to pořád platí. Pokuty se dozvídáme až na konci sezóny. Během ní je nahlédnutí do pokutovníku za poplatek a ten samozřejmě nikdo platit nechce (smích).

Jak bylo řečeno, v týmu máte víc několikagólových střelců. Máte mezi sebou třeba nějaké motivační sázky?

To úplně ne. Bude to znít jako klišé, ale moc na individuální statistiky nekoukáme a soustředíme se na týmový úspěch.

Vy jste z nich zatím celkově nejlepší, na kontě máte už 20 branek…

Pro mě je to trochu nezvyk. Vždycky jsem hrál stopera nebo defenzivního záložníka. Ale trenér chce abych se tlačil hodně do vápna tak ho poslouchám a ono to tam padá. Samozřejmě je to dáno hodně tím, že se snažíme hrát nátlakový fotbal a těch situací do vápna kluci připraví opravdu hodně.

S fotbalem jste začínal ve Vražkově, kdo vás k němu přivedl a jaké máte na tamější klub vzpomínky?

Začal jsem poměrně pozdě, ve Vražkově za starší žáky, kde mě trénoval pan Fiala a pak v dorostu ve Straškově Petr Kloub. Kdybych měl zmínit, kdo mi dal do začátků nejvíc, tak to byli tito dva pánové.

Hrál jste také ve Štětí a v Brozanech, máte tedy divizní či třetiligové zkušenosti?

Spíše divizní zkušenosti. Půl roku v Brozanech ve třetí lize je krátká doba, na to, aby se to dalo počítat.

Co vám to dalo po fotbalové stránce? A máte případně nějakou zajímavou historku z této fotbalové úrovně?

Když se tak zamyslím, vyskakuje mi spousta momentů, z těch publikovatelných třeba to, jak jsme jezdili na zápasy autobusem a cestou zpátky zpívali sprosté písničky. Nebo v Hrobcích, když se hrála divize a spělo to pomalu ke konci, pořádně jsme se nescházeli na tréninky, na fotbálek nás bylo málo, tak jsme jednou místo tréninku hráli na schovávanou (smích). Takže jestli jsem si něco odnesl, tak asi to, že hlavně musí být sranda.

Proč jste se pak rozhodl pro přestup do Dušníků?

Z časových důvodů. Stavěli jsme dům, a měl se nám narodit syn. Věděl jsem, že nebudu moci být třikrát týdně na tréninku a celý den pryč na zápase. V Dušníkách tenkrát trénoval tchán a já tam všechny kluky znal.

V klubu jste už čtyři roky. Hodláte tu dohrát kariéru?

Záleží jestli o mě budou stát. Já doufám, že Dušníky budou hrát v příštích letech vysoko a já půjdu dohrát do Straškova, kde bydlím a mám zde taky spoustu kamarádů, které bohužel moc nevídám.