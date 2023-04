Rusý však přiznává, že hra týmy vinou četných absencí nebyla dobrá. Přes to mohly Křešice v samém závěru duelu srovnat, jenže kapitán Jan Tirdil nedal pokutový kop. „To je velká škoda. Pro gólmana ji kopl ideálně. Kdyby byl v sestavě Marek Faust, tak by ji kopal on. Ale chyběl, tak jsem nechal na hráčích, kdo se penalty zhostí," komentuje Rusý. „Věřím, že v případě proměněné penalty bychom pak v rozstřelu brali dva body my," dodává.

V dalším průběhu sezony by Křešičtí chtěli udržet páté místo. „To je náš plán a cíl. V další sezoně pak uvidíme. Po konci sezony si vše vyhodnotíme a řekneme si, co a jak bude dál. Teď ale máme jaro dobré. Těžili jsme z dobrého fyzického fondu a z dobré kolektivní hry. Na tom všem jsme v zimě pracovali."

Na vítěznou vlnu se můžou Křešice vrátit v sobotu na Střekově, kde je přivítá předposlední celek tabulky I. B třídy.

FK Schoeller Křešice - FK Chuderov 0:1 (0:0). Branka: 53. Elmerich. Rozhodčí: Hrneček - Budský, Čada. ŽK: 3:5. Diváci: 60.