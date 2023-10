Už během rozhovoru jde znát, že se jedná o opravdového úštěckého srdcaře. „Je fér poděkovat našim fanouškům, kteří jsou neskuteční jak doma, tak venku. Všichni je milujeme za to, co pro nás dělají. Jsou náš dvanáctý hráč. Speciální dík patří také Fandovi Šplíchalovi za to, jak se stará o naše zázemí, protože nebýt jeho, už by nám to tu asi i spadlo,“ dodává se smíchem.

Prakticky celý fotbalový život jste věrný fotbalovému Úštěku. Čím to je?

Asi každý hraje rád tam, kde se narodil, vyrůstal a začínal s fotbalem.

FOTO: Buggyra na špičce top trendů. Tatru pomáhá konstruovat umělá inteligence

Jediné výjimky tvoří v mládežnickém věku Roudnice, a poté hostování ve Velkém Březně a ve Vraném. Na které angažmá vzpomínáte nejraději, případně co vám každé dalo?

Když jsem se rozhodoval co dál po základní škole, tak pro mě byla prioritou škola VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem. Bylo to skvělé propojení učení a fotbalu. Člověk zde vyroste fotbalově i kyby nechtěl. Navíc nás tehdy vedli trenéři jako Wozniak či Bokša, což jsou zkušenosti k nezaplacení.

Zníte spokojeně…

Musím podotknout, že za těchto trenérů jsem v Roudnici vyrůstal jako obránce (smích). Ale vzpomínám na to moc rád a strašně moc jim za všechno děkuju.

Pojďme do současnosti, Úštěk je nováčkem v I. B třídě, kde si zatím vedete fantasticky. Čekali jste tak báječný podzim?

Tohle postavení v tabulce nečekal asi nikdo. Osobně jsem věřil, že do osmého místa budeme s přehledem, jelikož jsme opravdu skvělá parta jak na hřišti, tak i mimo něj. Pak jde všechno lépe když víte, že maká jeden za druhého.

Úštěk dál vítězí. Další tři body trefil hattrickem kapitán Rešl

Vy sám se na tom podílíte 14 brankami, což vás řadí mezi pět nejlepších střelců soutěže. Jaký to je pocit?

Pocit je to samozřejmě hezký, ale smeknout musím před celým týmem. Připravují mi dobré pozice a já jen slíznu tu smetanu. Po zápase každý vidí jen střelce, ale je důležité na to koukat jako na celek, a tady patří velký dík mým spoluhráčům.

Platíte za góly něco do kabiny?

Po posledním hattricku mě obral Smrk (Ladislav Smrček) o 20 piv v naší hospůdce, ale já mu to vrátím (smích). Samozřejmě to zaplatím rád (úsměv).