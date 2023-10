„Všichni hráči, od brankáře po kluky z lavičky, přistoupili k zápasu zodpovědně. Zahráli velmi dobře do defenzivy, k tomu se nám celkem dařil i přechod do útoku. Šancí jsme měli na více branek, zápas jsme tak mohli rozhodnout dřív,“ líčil průběh zápasu lodivod hostů.

„Domácí nás po snížení v posledních deseti minutách zatlačili, ale i závěr jsme odehráli zkušeně. Věřím, že tato výhra nás nastartuje a začneme sbírat body i doma,“ přál si pro změnu vítěznou sérii před dvojzápasem na vlastním pažitu.

DUŠNÍKY JEDOU

Radost z výhry měl také trenér Dušníků Petr Lédl, jehož svěřenci si podali Bílinu. „Od nás to byl konečně zase povedený zápas, byť jsme museli trochu improvizovat v sestavě. Naopak Bílině to asi moc nesedlo, a podle toho to i vypadalo,“ vyprávěl po utkání.

Domácí se dostali do vedení 2:0 díky Kokešovi, Bílina ale do půle snížila. „Řekl bych, že jsme byli po většinu zápasu lepší krom branky na 1:0. To byla pro soupeře taková první facka, po níž se ještě zvedl a měl možnost srovnat. Pak už jsme ale měli spoustu šancí my a poločas měl skončit určitě víc než 2:0 a ne gólem soupeře do šatny,“ pokračoval Lédl.

„Udělali jsme z toho zbytečné drama, po změně stran už bych ale řekl, že to bylo v naší režii,“ dodal s odkazem na dva zásahy Šimrala, který zajistil Dušníkům klid. V příštím kole jede Lédlův soubor na hřiště Junioru Děčín k boji sousedů v tabulce. „Potřebovali bychom už přivézt i něco z venku,“ naznačil trenér.