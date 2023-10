Na úrovni krajské soutěže je to rarita, přesto už dokázali Žiteničtí posbírat 9 bodů. "Máme jen pár místních kluků, tři nebo čtyři, zbytek je přespolní. Kluci z Ústí či z Prahy jsou přes týden dost pracovně vytížení, takže si vlastně chodíme jen o víkendu zahrát fotbal," vysvětluje zkušený bek, který je jinak na morálku velmi přísný. "Samozřejmě chci, aby to mělo nějaká pravidla," dodá důrazně s tím, že I. B třída už není úplný prales.

Stále hrajete i v poli, jak se udržujete když se přes týden netrénuje?

Nechci aby to vyznělo nějak špatně, ale já měl vždy kondici od přírody. Samozřejmě ale chodím i běhat, někdy sám, někdy se psem, hodně pohybu mám i v práci, a to mi stačí. Hodně mi pomáhá i fakt, že si držím váhu, mám nějakých 65 kilo, takže se mi fyzička udržuje líp než kdybych měl třeba o patnáct víc.

V tabulce se zatím držíte na desáté příčce, jak jste s úvodními osmi koly spokojený?

Můj názor na fotbal znáte, nikdy jsem nechtěl hrát žádného zanďoura, betonovat, vždy jsem se chtěl prezentovat stylem, který se bude líbit lidem. Otevřený fotbal, který bude bavit diváka. Myslím, že až na domácí výbuch 3:9 s Bohušovicemi jsme nebyli v žádném zápase horším týmem. Výkony nejsou zlé, k lepším výsledkům nám chybí ty tréninky, bez nich to je těžké. Doplácíme i na hodně úzký kádr. Třeba minulé kolo v Trmicích jsme odehráli dobrý zápas, lidé nás pak chválí, že soupeři skoro nepůjčíme míč, jenže uděláme dvě, tři individuální hrubky a soupeř nás na této úrovni už trestá. Já to těm klukům ale nemám za zlé, bez tréninků tam ty chyby prostě budou, takže se to snažím brát z části tak, že se jdeme o víkendu proběhnout a zahrát si fotbal.

Při zápase v Malšovicích vám soupeř nepříjemně narazil žebra, už jste v pořádku?

Měl jsem stát původně pět zápasů, vynechal jsem dva. V dalším jsem to ještě cítil, ale potom už to bylo v pohodě.

Loni touto dobou jste vedl ústeckou Armu. Vnímáte kauzy a dění kolem ní?

Jistě, Ústí stále sleduji, občas si zavoláme třeba s Davidem Černým. Řekl bych ale, že Arma je teď něco jako Sparta za Stramaccioniho. Není to špatný tým, ale je strašně nesystematicky poskládaný. Je tam moc "hvězd", což nikdy nedělá dobrotu a ta alchymie prostě nefunguje. Říkám ale pouze svůj názor. Ty posily jsou určitě dobré, to bylo jasné už podle rozpočtu, ale zkrátka mi to k sobě nesedí.

Nemrzí vás, že jste třeba nepřišel do Ústí o rok později, kdy byste si mohl poskládat z tohoto rozpočtu daleko lepší tým?

Samozřejmě by to asi bylo hezké, já musel pracovat s tím, co bylo, ale nevadilo mi to. Ta práce mě bavila a myslím, že jsem snad i některým mladým ukázal cestu a poznali, že když poslouchají rady a pracují, přinese jim to úspěch. Věřím na osud, takže věřím tomu, že to přesně takhle prostě mělo být a rozhodně toho nelituji.