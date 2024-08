„Myslím si, že to byl opravdu kvalitní zápas, z obou stran. Třikrát jsme vedli, ale soupeř vždy dokázal vyrovnat. Za stavu 3:4 jsme měli šance na to výsledek ještě zvrátit. Chuderov ukázal kvalitu a možná větší zkušenosti. My nevěšíme hlavu, takový zápas je pro nás přínosem. Věřím, že nás to nakopne do dalšího průběhu sezony,“ řekl Petr Stejskal, trenér FK Litoměricko B.

Utkání, které mělo i dobrou diváckou kulisu, přineslo jeden velmi zajímavý moment. V 56. minutě domácí dávají gól na 3:2. Jenže v danou chvíli ležel na trávníku jeden z hráčů Chuderova. Na hřišti byly velké emoce, hlavně z hostující strany. Po krátké konzultaci se hráči Litoměřicka rozhodli, že nechají soupeře vyrovnat. Chuderovský Schmied měl tak po rozehrávce volnou cestu a srovnal na 3:3.

„Zápas byl plný osobních soubojů a vyhrocených situací. Vše vygradovalo, když náš hráč zůstal po úderu loktem do hlavy ležet na zemi. Domácí dál hráli a dali gól. Pár minut jsme se dohadovali, pak převzal iniciativu domácí kapitán a rozhodl, že si nechají dát branku. Za tohle smekám, chtěl bych Litoměřicku poděkovat za gesto fair play,“ uznal Šindelář.

„Mám z toho smíšené pocity. Vlastně to byla chyba rozhodčího, sám jsem netušil, že to kluci na hřišti takhle rozhodli. Nakonec jsme na to doplatili a prohráli. Bojím se, že tohle se nám nikdy nevrátí,“ zakroutil hlavou Stejskal.

Deník oslovil i Jakuba Grunerta, kapitána Litoměřicka B, který podal svůj pohled na věc. „Dominik Ebrt byl zády k soupeřově brance. Dostal míč a zezadu do něj vlétl hráč Chuderov a spad k zemi. Hosté začali řvát, jejich trenér tam byl jako čert. Chtěli, abychom to zakopli. Já naopak nabádal kluky, ať to dohrají. Dominik dal gól,“ začal Grunert s hodnocením celé situace.

„Kluci z Chuderova se seběhli k sudímu a řvali jak pominutí. Pak za mnou přišel David Šraga a říkal, že hráči, co ležel na zemi, teče krev. Takže jsme na sebe koukli a hned si řekli, že je necháme dát gól. Bál jsem se, že by to pak bylo ještě více vyhrocené,“ poznamenal.

Někteří Grunertovi spoluhráči s rozhodnutím svého kapitána nesouhlasili. „Někteří kluci byli naštvaní, že jsme je nechali dát gól. Jsem za to rád, je vidět, že jsou do toho zapálení. Je pravda, že v jejich letech bych se takhle nerozhodl. Ale už mi není dvacet, asi to beru více s nadhledem,“ přiznal 38letý fotbalista.

Momentka z utkání Trmice - Litoměřicko B. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Na závěr se kapitán nováčka I.B třídy vyjádřil k výkonu rozhodčího Marka Stožického. „Rozhodčí je ještě dorostenec, který údajně hraje v Teplicích. Byl to jeho první zápas v krajské soutěži v roli sudího. Myslím, že se s tím popasoval docela dobře. Buďme rádi za to, že jsou mladí kluci pískat. Já bych to nedělal ani za mák,“ usmál se.

„Máme za sebou druhý zápas v sezoně, všechny naše kluky chci pochválit za přístup v trénincích a zápasech. Teď jedeme do Mojžíře, kde to nebude lehké. Přesto věřím, že přivezeme tři body,“ dodal Jakub Grunert.