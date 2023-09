Po změně stran ale přišel heřmanovský uragán a čtyři branky od 50. do 62. minuty. „V kabině jsme se trochu uklidnili a věděli, že máme lepší druhé poločasy. Když jsme vyrovnali, domácí byli jako opaření. Než se vzpamatovali, tak jsme to otočili a zápas kontrolovali. Mám pocit, že Křešice pak trochu odpadly a začaly se mezi sebou hádat. Asi jsme vyhráli zaslouženě. Kdyby nám ale domácí dali v první půli ještě jeden gól, asi by to vypadalo jinak,“ pokrčil rameny.

„Herně to zatím není úplně špatné, ale dostáváme strašně moc laciných gólů a naopak sami se na gól hrozně nadřeme,“ přidal pohled z tábora hostů rovněž hrající trenér a autor dvou branek Marek Faust.