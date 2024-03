Muamer Mešić přišel do Čech ve svých 20 letech, v březnu 2017 začal svou tuzemskou…

„Není to ale jen o výhře proti třetímu týmu tabulky či o té otočce ve skóre. Já bych přidal ještě povedenou hru. Od začátku zápasu jsme byli lepším týmem, bohužel jsme dvakrát chybovali a tím jsme sami dostali soupeře do dvoubrankového vedení,“ pokračoval.

Dívčí fotbalová akademie svolává na sobotu do Hrobců malé fotbalistky

„Naštěstí jsme ještě do poločasu dokázali skóre otočit, což bylo důležité hlavně z psychologického hlediska. Po pauze nám pomohl rychlý čtvrtý gól. Chtěl bych pochválit celý tým za předvedený výkon.“

Radost mu udělal i hattrick Výborného. „Jsme rádi, že konečně přidal i nějakou nadstavbu. Výkony nepodává špatné, ale nedaří se mu moc v gólových číslech. Tohle je to, co od něj chceme, aby dokázal svůj um zúročit i v zápasech. Těší nás, že se mu to tentokrát povedlo a doufáme, že v tom bude pokračovat.“

ZASLOUŽENÁ PROHRA

Podobně jako Knapík viděl zápas i trenér Srbic Martin Luger. „Na rovinu říkám, že jsme prohráli zaslouženě. Byli jsme horší, ačkoliv jsme z ničeho vedli 2:0. Obě branky nám ale darovali domácí. Ti nás od začátku předčili v nasazení, bojovnosti, zkrátka ve všem,“ nevymlouval se.

„Je smutné, že nejvíc bojoval náš nejstarší hráč Martykán, ostatní si to přišli jen tak odehrát. Když pak ještě uděláme takové množství chyb, jako jsme předvedli tentokrát, tak se proti takovému soupeři, jako je Litoměřicko, hrát nedá,“ krčil zklamaně rameny.