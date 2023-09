Tato porce se vám povedla sice ve dvou zápasech, ale dal jste někdy za víkend víc branek než tentokrát?

Popravdě si nejsem moc jistý. Možná že ano, možná že ne (smích).

Áčku jste vlastně sám vystřílel výhru 6:3 v Českých Kopistech. Jak byste utkání zhodnotil?

Že jsem dal všechny góly neznamená, že jsem zařídil výhru. Jako tým jsme fungovali jak jsme měli, od spoluhráčů jsem dostal skvělé míče do dobrých příležitostí.

Následně jste nastoupil ještě za béčko, to vám šest gólů předtím nestačilo?

Kluci z béčka byli po dvou zápasech bez vstřeleného gólu, tak jsem jim chtěl trochu pomoct když jsem měl čas před sledováním derby pražských S (smích).

S Žitenicemi jste letos postoupili do krajské soutěže, je to oproti litoměřickému okresu velký rozdíl?

Ano, rozdíl to určitě je. Žitenice hrají I. B třídu znovu po více než 20 letech, takže se trochu rozkoukáváme, ale nemám obavy, že bychom se v soutěži ztratili.

Vy už jste si dříve I. B třídu vyzkoušel, těžíte ze svých zkušeností?

Vím, jaká to je úroveň, a co od toho očekávat, takže ano, z minulosti určitě těžím.

Žitenice trénuje Dušan Tesařík, který ještě loni vedl třetiligové Ústí. Je to náročný trenér?

Tesil je skvělý trenér i člověk. Ve svém věku zvládá I. B třídu s nadhledem, navíc dodává týmu spoustu zkušeností, klidu a nějaký režim.