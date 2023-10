„Trápí nás trochu nastavení hlavy na hřištích soupeřů. Ze tří šancí jsme dostali dva relativně laciné góly, naopak naše příležitosti neproměníme. To nás pak v hlavě trochu jakoby blokne a chybí nám taková ta jiskra a zápal, které by nám pomohly to zlomit,“ líčil lodivod celku z Roudnicka.

„Opět jsme nastoupili bez zraněných útočníků a kapitána Vaita. Dali jsme sice rychlou branku, jinak naše hra postrádala lehkost a moment překvapení. Po vyloučení Šmalcla hosté vycítili šanci, jenže si dali za tři minuty vlastní gól. Diváci neviděli moc pohledné utkání, přesto jsme si za bojovnost a obětavost body zasloužili,“ řekl Miroslav Tyl, vedoucí FK Junior Děčín.

DALŠÍ VÝHRA

Pro změnu vítěznou sérii pomaličku budují fotbalisté Roudnice. Po hrůzném úvodu sezóny na ni navlékli sice teprve druhý korálek, i ten se ale počítá. Výhra proti Strupčicím totiž byla podle trenéra Hoznédla hodně utrápená.

„Teď to byla šťastná výhra, díky za ni, ale bylo to po asi nejslabším výkonu na podzim,“ uznal roudnický kouč. „Přitom jsme dvakrát vedli o dva góly, mohli si to pojistit, udělat si to klidnější, šance na to byly, jenže to neumíme,“ krčil rameny.

Roudničtí tentokrát bojovali i s absencemi, i proto byl začátek zápasu posunutý o hodinu dopředu. „Někteří hráči chybí pro zranění, pro nemoc, zároveň hrálo béčko, takže jsme museli posunout výkop, aby byli k dispozici alespoň ti, kteří pak šli do práce,“ vysvětlil Hoznédl.

„Teď nás čekají Spořice, ještě silnější soupeř. Ale musíme být pokorní a přistupovat ke všem týmům stejně zodpovědně. Sezonu jsme rozehráli špatně a pro nás je teď každé utkání těžké.