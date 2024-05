Svěřenci trenéra Petra Lédla na Lounsku vybojovali dva body, když po remíze 2:2 zvládli lépe penaltový rozstřel (3:1). „Kvůli té šňůře porážek jsme se dostali pod vlastní tlak. Máme speciální schopnost přizpůsobit se hře soupeře. U Dobroměřic nám vyhovoval fakt, že prostě chtějí hrát fotbal. Měli jsme navíc velkou motivaci, jelikož je to první tým tabulky. Mám pocit, že jsme tam mohli a vlastně měli vyhrát. Spálili jsme hodně šancí. Celkově jsem ale spokojený, byl to od nás za poslední dobu nejlepší výkon,“ shrnul vše Petr Lédl, trenér SK Dušníky.

Nováček je sice na pěkném šestém místě, první pětka mu ale nenávratně utekla. Naopak se přiblížily týmy, které jsou v tabulce za ním. Pět posledních porážek bylo navíc hodně těsných.

„Měli jsme tam tři těžké zápasy proti Bílině, Děčíně a Šluknovu. Pocitově nám tam vždy chyběl kousek, ve všech jsme mohli bodovat. Asi to pak na nás dolehlo,“ připomněl.

Dušníky pak podlehly „papírově“ slabším soupeřům. Třeba doma proti Mojžíři. „Asi nám vlezlo do hlavy to, že to jsou týmy, které byly v tabulce pod námi. Možná jsme si mysleli, že to přijde samo. A nepřišlo. Hráči Mojžíře proti nám nastoupili extrémně hladoví, my jsme to měli naopak špatně nastavené a zaslouženě prohráli,“ sportovně přiznal.

Klub, který sídlí kousek od Roudnice nad Labem, se na jaře blýskl také férovým gestem. Po domácím utkání se Šluknovem si hosté pochvalovali fakt, že po zápase dostali od Dušníků občerstvení na dlouhou cestu domů. „My si fotbalem chceme dělat kamarády. Rivalita tam nesmí chybět, ale podle nás je tohle správná cesta. Víme, že to má Šluknov daleko, nás to občerstvení stálo pár korun. Nechtěli jsme, aby Šluknov něco sháněl po benzinkách. Jsme rádi, že je to potěšilo,“ dodal Petr Lédl.